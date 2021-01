Endnu en rekord: Her koster en ny lejlighed nu over 5 mio. kr.

Der er rift om selv de allerdyreste efterlejligheder. For første gang nogensinde har gennemsnitsprisen for en projektlejlighed i København rundet 5 mio. kr., viser en opgørelse fra Boligsiden.

Prisen tager udgangspunkt i en lejlighed med standardstørrelsen 95 kvadratmeter.

Milepælen kommer, efter at priserne på københavnske projektlejligheder er steget 17 pct. det seneste år. Prisstigningerne hænger sammen med blandt andet stigende efterspørgsel, og salget steg med 62 pct. i 2020 sammenlignet med 2019.

Alene i fjerde kvartal blev der foretaget 298 projektsalg i København, hvilket er højeste niveau i et enkelt kvartal siden 2017.

»Der var en enorm efterspørgsel på ejerlejligheder i København i slutningen af 2020. Den efterspørgsel har også skabt rift om projektlejlighederne,« siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en meddelelse.

Få styr på finansiering først

Nu er der blot 387 projektlejligheder til salg i byen, hvoraf 257 koster mere end 5 mio. kr. Vil du have fingre i en af dem, er det klogt at have din finansiering på plads først, mener Birgit Daetz.

»Hvis du vil købe en af dem, er det en god idé, at du på forhånd har en aftale med din bank om, at de vil være med til at finansiere dit køb. Ellers risikerer du, at en anden skriver slutsedlen på den lejlighed, du drømmer om,« lyder hendes råd.

Generelt er udbuddet af lejligheder rekordlavt for tiden. Der er nu så få ejerlejligheder til salg i København, at det kun vil tage lidt over halvanden måned at tømme markedet fuldstændigt ifølge beregninger fra Realkredit Danmark.

Lige nu er der 1348 københavnske ejerlejligheder til salg ifølge Boligsiden, efter at udbuddet er faldet 35 pct. over det seneste år.

