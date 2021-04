Nordea: Store motorvejsplaner vil hæve boligpriserne

Logikken er simpel: Nem og hurtig transport gør det mere attraktivt for pendlerne at bosætte sig i et område. Derfor vil regeringens udspil til en omfattende udbygning af det danske vejnet sætte aftryk på boligmarkedet.

Det fortæller Nordeas chefanalytiker og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann til Euroinvestor.

»Hidtil har infrastruktur spillet en rolle for boligpriserne. Når for eksempel de unge børnefamilier flytter ud af København, vil de enten bo tæt på byen eller et sted med gode trafikforbindelser,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Læs også: 5 tip til dit første aktiekøb

Se hele listen over de nye vej-forslag her: Nye motorveje sætter gang i huspriserne - se hele listen her

»Når et område forbindes med motorvej giver det højere efterspørgsel efter boliger i det område,« siger hun.

Regeringen ønsker frem til 2035 at anvende 105,8 mia. kr. til nye infrastrukturinvesteringer. Hertil kommer yderligere ca. 55 mia. kr. til at færdiggøre allerede igangsatte projekter samt eksisterende vedligehold.

Læs også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

»Et af forslagene er motorveje hele vejen til Hillerød og Kalundborg. Det gør det uden tvivl mere attraktivt at bo her,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Mekanismen er den samme som har været gældende efter udbygningen af Metro. Jo tættere lejligheder ligger på en station, des højere er kvadratmeterpriserne i gennemsnit, påpeger cheføkonomen.

Men der er også et par forbehold, påpeger hun.

»Effekten sker ikke nu og her. Der er et stykke vej fra forslag til handling. Nogle af tiltagende har været besluttet af den forrige regering og så kom der et valg i vejen. Der kan både opstå politiske og miljømæssige hindringer. Og selv, når et flertal i Folketinget har besluttet sig, så skal sådan en motorvej jo også lige bygges. Det tager tid,« siger hun.

De mange nye projekter fordeler sig over hele landet og rummer både opgraderinger af landeveje samt en stribe nye motorvejsforbindelser. Se hele listen her.

Læs også: Danske Bank venter »voldsomme« boligprisstigninger i ny prognose

Læs også: Huspriser sætter igen rekord efter ti måneder med stigninger