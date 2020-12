Voldsomt dyk: 'Boligkøberne skal tænke hurtigt'

Der bliver længere og længere mellem til-salg-skiltene rundt omkring i landet. Ved udgangen af november måned var der blot 36.716 boliger til salg, hvilket svarer til et fald på 27 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det viser dugfriske tal fra Finans Danmark.

»Vi ser i øjeblikket, at boliger bliver revet væk fra hylderne. Samtidig er der få, der gerne vil sælge. Boligudbuddet falder således kraftigt, og vi er på de laveste niveau i 12 år,« skriver Mikkel Høegh, boligøkonom og afdelingsdirektør i Jyske Bank, i en ny kommentar.

Læs også: 3 mulige aktie-guldfugle til 2021: 'Selskabet har leveret en flot vækst'

Det er især de lave renter, der ligger til grund for udviklingen, mener økonomerne. I faktiske tal er der blevet 13.351 færre boliger at vælge imellem i forhold til for et år siden.

»[Det] er et ret voldsomt dyk, og over de seneste 15 år har vi ikke før set så store fald i boligudbuddet, som vi gør i øjeblikket,« skriver Sofie Heerup Friis, seniorøkonom i Realkredit Danmark, i et notat.

Sælgers marked presser købere

Antallet af udbudte huse er faldet 23 pct. mod november 2019, mens ejerlejligheder er faldet 26 pct., og udbuddet af fritidshuse er nede med 43 pct. i forhold til sidste år. Det lave udbud skyldes dog ikke, at der ikke bliver sat boliger til salg – for det gør der – bare ikke nok.

»Trods en lind strøm af nye varer på ejendomsmæglernes hylder de seneste måneder så er der så mange kunder i butikken, at der alligevel næsten er udsolgt,« skriver Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker fra Nykredit, i et notat.

Læs også: Analytiker om dansk selskab: Derfor ser jeg potentiale i sønderskudt aktie

Økonomerne betegner situationen som »sælgers marked«, hvor det lave udbud skubber boligpriserne op. Som boligkøber gælder det om at holde hovedet koldt, lyder rådet.

»Boligkøberne skal tænke hurtigt, ellers når drømmeboligen at blive solgt for næsen af dem. I perioder, hvor boligmarkedet løber så stærkt, som det gør i øjeblikket, er det en særlig god idé at tage en snak med banken om, hvad der økonomisk er muligt, før man udforsker boligmarkedet. På den måde kan man hurtigere sige ja og nå at være med i kapløbet om drømmeboligen,« skriver Mikkel Høegh.

Det er især de små boliger – både lejligheder og huse – der er forsvundet fra landkortet.

»Derfor har singler og studerende, som typisk vil vælge en mindre bolig, fået færre boliger at vælge imellem,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en meddelelse.

Boligmarkedet løber for stærkt

Det lave udbud har sendt boligpriserne op med 5 pct. for huse og 7 pct. for lejligheder det seneste år, og stigningerne vækker en smule bekymring blandt visse økonomer.

»Det går i vores optik for stærkt på boligmarkedet i øjeblikket [ …]. Netop det ekstremt lave og fortsat faldende udbud resulterer i prisstigninger, som ikke helt flugter med den aktuelle økonomiske virkelighed,« skriver økonom Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank i et notat.

Han forventer derfor, at farten på boligmarkedet vil aftage fremover, så priserne på huse blot vil stige svagt i de næste år, mens priserne på lejligheder vil udvikle sig fladt.

Hos Nykredit venter man, at det lave udbud vil præge boligmarkedet »i hvert fald frem til foråret 2021,« fremgår det.

Læs også: Regulerede banker er en bombe under boligrenterne

Læs også: Glemt alt om at blive gældfri: Danske boligejere vil bare sidde billigst muligt