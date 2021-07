Et møde på den anden side af Atlanten gavner danske boligkøbere

Onsdag aften var der pengepolitisk møde i den amerikanske centralbank, Fed, og helt som ventet bliver en nuværende ledende rente fastholdt.

Og det kommer både de danske boligkøbere og boligejere til gavn, lyder det fra Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

»Ingen store overraskelser på dagens møde er en glædelig nyhed for danske boligkøbere og mange boligejere med variabelt forrentede lån,« skriver han i en kommentar og tilføjer:

»Havde dagens møde budt på en overraskende udmelding om, at aftrapningen af opkøbsprogrammet eksempelvis ville komme hurtigere end investorerne forventer, ville det have sendt renterne i vejret i USA. Det ville have trukket de europæiske renter med op, og dermed også påvirket danske boligrenter.«

I løbet af juli er renterne i både USA og Europa faldet. Det skyldes den højere smitteudvikling i flere lande, og netop smitten har været med til at skabe tvivl om farten på det økonomiske opsving.

Også boligrenterne har i løbet af juli kravlet nedad og er tilbage på samme niveau som i starten af året.

»Boligkøberne skal dog nok ikke vænne sig til, at 1-procentlånet igen er ledende. Vi forventer stadig, at renterne vil ligge på omkring 1,5 procent på de 30-årige boliglån, når vi kommer ind i 2022,« lyder det fra Sune Malthe-Thagaard.

