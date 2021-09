15 danske aktier gik bonanza under pandemien

»Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.«

Sådan lød de efterhånden ikoniske ord fra statsminister Mette Frederiksen, da hun 11. marts sidste år fortalte en måbende befolkning, at Danmark lukker ned.

Hvis du hører til de tusinde af danskere, der åbnede en handelskonto og kom i gang på aktiemarkedet i stedet for at hamstre toiletpapir, så kan du roligt læse videre her. For alle andre må vi advare om stærke billeder for den indre nethinde. Der er tale om endnu en »hvis jeg nu bare havde«-liste ...

Alle aktierne nedenfor er mere end fordoblet. Netop da Danmark lukkede ned i foråret 2020 havde de internationale markeder allerede taget forskud på sorgerne og både aktier, råvarer og obligationer stod i brand på handelsterminalerne verdens over. Ingen kunne vide, hvor bunden dengang var, men blot halvanden uge efter statsministerens tale indledte markederne en af de største opture siden aktiemarkedet blev født i starten af 1600-tallet.

1) EAC Invest: 622 pct.

De sørgelige rester af ØK-imperiet rejste sig som fugl føniks. End ikke ledelsen havde nogen anelse om, hvad der foregik på fondsbørsen. Rendyrket spekulation og måske en lille chance for at få medhold i en skattesag sendte EAC Invest mod himlen.

2) Cbrain 519 pct.

Det lille softwareselskabet blev skudt i vejret sammen med resten af teknologisektoren. En stribe opjusteringer har givet fornyet liv i børsfesten. Også selv om aktien faldt kraftigt tilbage i gårsdagens handel.

3) NTG: 392

Nordic Transport Group bliver af nogle kaldt en mini-DSV. Og mini det er selskabet trods alt i sammenligning med DSV-giganten. Behovet for transport af varer er eksploderet under pandemien.

4) Chemometec: 308 pct.

Selskabet laver analyseudstyr til laboratorier. Og er der noget verden har brug for under en pandemi er det analyseudstyr til laboratier. Aktien er meget lille og bevæger sig i feltet mellem medicinalsektor og teknologi. What's not to like i 2020.

5) Pandora: 247 pct.

Pandemien har skudt gang i en forbrugsfest af en anden verden. Pandora lægger sig i slipstrømmen af store luksusbrand-koncerner som LVMH, der i perioder har gjort stifteren Bernard Hinault til verdens rigeste.

6) A.P. Møller 216 pct.

Det danske flagskib var blandt de hårdest ramte under den første nedtur i starten af 2020. Verdenshandlen frygtedes gået i stå. Og så skete det stik modsatte. På en bølge af fragtrater, flaskehalse og et globalt forbrugsboom fester APM-aktionærerne hele vejen til banken.

7) Solar: 202 pct.

Solar er en sourcing- og servicevirksomhed inden for el, vvs, industri, ventilation og klima/energi. Med andre ord er byggeboom og grøn omstilling to trends det lille danske selskaber rider med på.

8) Cemat: 195 pct.

Her har vi med ejendomsadministration at gøre. Og så er det en af fondsbørsen miniputter med en markedsværdi på 250 mio. kr.

9) Flügger: 191 pct.

Lock down. Hvad pokker skal vi så lave? Male huset, åbenbart. Flügger har sammen med andre leverandører til gør det selv segmentet haft forrygende travlt i det seneste halvandet års tid.

10) Rovsing 189 pct.

Noget så sjældent som eksponering til rumfartsindustrien kan man få med en aktie i Rovsing. Og så endda på fondsbørsen. Med til historien er dog nærmere, at ledelsen har formået at gennemføre en hård turnaround.

11) North Media 188 pct.

Foruden et par webportaler rummer North Media primært FK Distribution, der formidler tilbud og information fra detailhandlen til forbruger. Selskabet kalder sig selv for »Danmarks førende distributør af tilbuds- og lokalaviser.«

12) Matas 175 pct.

Dem med striberne har fået gang i online salget under corona. Samtidig har Matas vist sig modstandsdygtig overfor nye spillere som Normal, der er delvis ejet af Danmarks rigeste, Anders Holch Povlsen. Og det er åbenbart en bedrift, der har fået selvsamme Anders Holch Povlsen til at købe over 5 pct. af aktierne i Matas.

13) Netcompany 171 pct.

Vækst, vækst, vækst. Også inden lockdown var Netcompany en af stjernerne på aktiehimlen herhjemme. Virksomheden, der måske mest er kendt for at stå bag Nemid har travlt med en bredere bølge af digitalisering.

14) Nordfyns Bank: 165 pct.

Bankerne blev sønderskudt da pandemien ramte. Markedet frygter nedskrivninger på niveau med 2008. Men sådan gik det som bekendt ikke. Særligt i 2021 har bankerne fået et stærkt comeback.

15) DSV: 159 pct.

Er dette fondsbørsens mest imponerende virksomhed? De store professionelle investorer elsker selskabets evne til kvartal efter kvartal at levere varen (også bogstaveligt talt). Og så investorerne lige det ekstra med en jævn strøm af opjusteringer og en evne til at integrere nyindkøbte selskaber i familien. Boomende verdenshandel er heller ikke ligefrem skidt for den danske transport- og logistikgigant.

Du kan prøve kræfter på aktiemarkedet uden at investere for rigtige penge ved at bruge Euroinvestors porteføljeværktøj gratis. Du logger ind på Euroinvestor i menuen øverst til højre på sitet. Du kan også klikke videre på de enkelte aktier i artiklen ovenfor og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

Læs også: Storbank om dansk folkeaktie: Hæver kursmål efter "imponerende" udvikling

Læs også: Nordnet om Danske Bank: Bemærkelsesværdig og bekymrende