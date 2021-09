3 aktier til de næste 10 år: 'Den burde være i porteføljen'

Hvilke tre aktier ville kunne ligge i en portefølje de næste 10 år og med stor sandsynlighed sikre et godt afkast?

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet porteføljeforvalter Johannes Møller fra den danske kapitalforvalter MW Compounders. Her fokuserer man på aktier, hvor det er en fordel at være investeret i lang tid, og derfor var svaret også umiddelbart alle 25 aktier MW Compounders portefølje.

Hvis Johannes Møller skulle udpege tre aktier, som han ikke måtte sælge de næste 10 år, og hvor han stadig troede på, at det ville være et godt afkast, så ville der være tale to danske aktier samt en amerikansk teknologimastodont.

Der er med andre ord tale om tre aktier, som alt andet lige forventes at kunne give mindst det samme afkast som aktiemarkedet i løbet af de næste 10 år.

Den første aktie, som Johannes Møller fremhæver er Ringkjøbing Landbobank-aktien.

»Det, som vi godt kan lide ved Ringkjøbing Landbobank, er, at banken har en virkelig stærk kultur og en relativ lille markedsandel i forhold til konkurrenterne. Vi vurderer, at banken har en kultur, som gør, at banken kan vokse lønsomt rigtig mange år ud i fremtiden,« udtaler Johannes Møller.

Det andet valg falder på en aktie i Danmarks ubetinget største selskab målt på markedsværdi, medicinalkæmpen Novo Nordisk.

»Novo Nordisk har en meget attraktiv diabetes-franchise, og noget tyder på, at deres nye fedmemiddel har fået en supergod start. Vi vurderer, at det kan blive et nyt vækstben, og for os at se, er der tale om et selskab, der fortsætter dets rigtig fine vækstrejse også ude i fremtiden. Novo Nordisk har samtidig været meget disciplineret i forhold til at udlodde overskuddet til deres aktionærer, så den burde også være i porteføljen,« udtaler Johannes Møller.

Den tredje aktie er Alphabet-aktien - en amerikansk teknologigigant og moderselskabet bag verdens største søgemaskine, Google. Der er tale om et af verdens allerstørste selskaber, der tjener milliarder på primært annoncer, men som også er kendt for en lang række andre forretninger. Selskabet står blandt andet bag verdens mest udbredte styresystem til mobiltelefoner, Android, ligesom det står bag e-mailsystemet Gmail, internetbrowseren Chrome, det sociale medie YouTube, landkort-løsningen Google Maps og Waymo, der forsøger at udvikle selvkørende biler.

»Vi kan godt lide, at den grundlæggende annoncering flytter over til det digitale, så i stedet for at se tv-reklamer i fjernsynet, begynder vi at opleve dem digitalt, og her er Alphabet godt positionelt til at erobre store markedsandele. Det gælder både i form af betalt søgning, men også igennem YouTube-forretningen,« forklarer Johannes Møller.

MW Compounders har tidligere i år forklaret, hvorfor man fandt Alphabet-aktien interessant. Det kan du læse mere om her.

Den kendte tech-investor og fondschef i NewDeal Invest, Mads Christiansen, har også givet sit bud på 3 aktier, der vil række på den helt lange bane. Det kan du læse mere om her.

