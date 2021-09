3 aktier til de næste 10 år: 'Det er et guldæg'

Hvilke aktier ville du satse på, hvis du skulle vælge tre aktier til porteføljen, som du ikke måtte handle de næste 10 år.

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet Millionærklubben-porteføljeforvalter Lau Svenssen. Der er altså tale om tre aktier, som han tror kan give mindst samme afkast som aktiemarkedet i løbet af de næste 10 år.

Han ville vælge den danske cement- og mineudstyrsgigant FLSmidth, svenske Saab og tyske Draegerwerk, der har specialiseret sig i sundhedsudstyr.

Dansk gigant kan vinde på

At FLSmidth er en af de aktier, som Lau Svenssen ville satse på, skyldes især den fremtidige efterspørgsel på kobber. Kobbermængderne i den industrialiserede verden ventes ifølge ham at blive fordoblet ved slutpunkten. Det kunne for eksempel være i elmotoren i en bil i forhold til mængden af kobber i en almindelig bil. Den udvikling vil den danske mineudstyrsgigant nyde godt af, fordi 30 pct af det, som FLS laver inden for 'Minerals', er kobber, forklarer Lau Svenssen. Der er også en eksponering mod mineraler og guld, men det betyder forenklet sagt, at FLS vil nyde godt af en stigende efterspørgsel på kobber, forklarer Lau Svenssen.

»Kobber bliver en varig nøglekomponent, og FLS vil gøre mineindustrien til en grøn industri, dvs. så de samlet set er ikke miljøbelastende,« forklarer Lau Svenssen. Han vurderer samtidig, at der er et potentiale for, at FLS også vil kunne vinde på den såkaldte karbon capture i dets cementdivision.

»Karbon capture er en fugl på taget, men det er en stor fugl, »mener Lau Svenssen.

Ser potentiale i svensk militæraktie

Den næste aktie, som Lau Svenssen ville satse på i porteføljen de næste 10 år, er svenske Saab. Vi taler om en svensk industrigigant, hvor op mod 80 pct. af forretningen er baseret på militærudstyr, mens det sidste er eksponeret mod civile forretninger. Selskabet producerer fly- og våbensystemer, og en af dets spidskompetencer er radar, forklarer Lau Svenssen.

Saab er i øjeblikket udfordret af svenske eksportregler, men den svenske stat står for op mod 40 pct. af Saabs omsætning og dermed betaler de selskabets produktudvikling. Saab er i hans øjne med helt fremme teknologisk, og selskabet har fået et gennembrud i USA i forbindelse med dets samarbejde med flyproducenten Boeing.

Her ses Boeing-Saabs T-7 Red Hawk - også kendt som Boeing T-X Foto: Saab Vis mere Her ses Boeing-Saabs T-7 Red Hawk - også kendt som Boeing T-X Foto: Saab

»De har en fantastisk teknologivirksomhed, men den er blevet presset af svenske eksportregler og amerikansk dominans,« forklarer Lau Svenssen.

Han hæfter sig ved, at Saab-aktiekursen har været udfordret, og at prissætningen med hans ord derfor er 'gunstig'.

Undervurderet tysk sundhedsaktie

Den tredje aktie, som Lau Svenssen ville satse på, er tyske Draegerwerk. Vi taler om et selskab med næsten 16.000 ansatte inden for sundhedssektoren. Virksomheden producerede tidligere dykkerudstyr, men har efterfølgende specialiseret sig inden for respiratorer og åndedrætsudstyr. Det er en aktie og et selskab, som Lau Svenssen har fulgt i mange år, og som ifølge ham er et 'fantastisk' selskab.

Foto: Draegerwerk Vis mere Foto: Draegerwerk

»Det er ligesom at se på, hvordan Ambu så ud i 2005. Det er et guldæg, og en af de aktier, som jeg tror allermest på på langt sigt,« udtaler aktieanalytikeren.

Han mener, at der er gemmer sig et potentiale i Draegerwerk, fordi selskabet for ham at se først nu er ved at indse, at de har et godt produkt.

»De har simpelthen ikke forstået, at det var en kommerciel virksomhed, og det virkede som om, at de ikke ville tjene penge,« udtaler Lau Svenssen.

Når de tre udvalgte aktier må ventes at slå markedet de næste 10 år, så har de i den grad noget at leve op til. Selvom historisk afkast aldrig har kunnet sige noget om fremtidigt afkast, så har de seneste 10 års afkast været ekstraordinært gode. Siden 9. september 2011 er globale aktier – målt på MSCI World-indekset – steget med 15,2 pct. i gennemsnit om året.

Til sammenligning er det toneangivende, brede S&P 500-indeks steget med 18,6 pct. i gennemsnittet om året. Det danske C25-indeks har også givet et årligt afkast på 18,6 pct. i den periode. Langt værre ser udviklingen ud, hvis man ser på den samlede udvikling på de europæiske børsmarkeder, da Stoxx 600-indekset i samme periode kun har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,3 pct.

