3 danske aktier, der snart kan flyve i vejret

Særligt tre danske aktier rummer et potentiale til at stikke af fra flokken i løbet af de næste tre måneder.

Det vurderer Handelsbanken i et analysenotat til bankens kunder mandag. Aktierne, der betegnes som 'flyvere', er »udvalgt blandt de aktier, som vi har en Hold eller købsanbefaling på og er en kortsigtet handelsanbefaling (op til 3 måneder),« lyder det.

A.P. Møller Mærsk

Den første aktie er den danske rederigigant A.P. Møller Mærsk. Vi taler om en containerlogistikgigant, der opererer i 130 lande, og som ifølge Handelsbanken beskæftiger op mod 76.000 personer.

»Vores favoritaktie i transportsektoren er på nuværende tidspunkt A.P. Møller-Mærsk, som vi har på Køb. Vi ser ligeledes positivt på DSV Panalpina, som vi har på Hold,« lyder det fra Handelsbanken.

Her lægger man vægt på, at der er udsigt til, at fragtraterne vil fortsætte opad, selv om de allerede har nået rekordhøje niveauer.

»Når fragtraterne på et tidspunkt gradvist falder tilbage til normale niveauer vurderer vi dog, at der vil være tilstrækkelige med faktorer, der vil være understøttende for prisfastsættelsen af Mærsk-aktien,« lyder det fra Handelsbanken, der samtidig påpeger, at »der ventes betydelige fremskridt inden for 'Logistik & Services' i mange år frem.«

GN Store Nord

Den næste aktie, som Handelsbanken vurderer, der kan flyve i vejret i løbet af de næste tre måneder, er den danske høreapperatskæmpe, GN Store Nord. Handelsbanken ser en mulighed for, at det danske selskab opjusterer deres guidance for Audio-divisionen i løbet af 2021.

»GN har forhandlet en tilpas mængde ordre på chipsæt og halvleder på plads, der vil være tilstrækkelige i forhold til at indfri guidance,« lyder det fra Handelsbanken.

Handelsbanken påpeger, at man øjner »væsentlig salgsfremgang« for GN Store Nords Hearing-division i 2. halvår 2021. Det er særligt ReSound One, der ventes at drive den fremgang »i takt med, at markederne normaliseres.«

Spar Nord

Den tredje aktie, som Handelsbanken ser et kurspotentiale i er bankaktien Spar Nord. Handelsbanken fremhæver tre ting, der kan bidrage til, at aktien står foran kursstigninger.

Den første grund går på, at det kan vise sig at være langt billigere at integrere BankNordik end Spar Nords oprindelige havde antaget. Den anden grund går på, at »den solide aktivitet og volumenudvikling i 1. kvartal 2021 ventes at fortsætte, hvorfor vi vurderer, at banken kan overgå den øvre ende af deres guidance-interval.«

»Vi vurderer, at Spar Nord vil implementere yderligere prisjusteringer på indlånssiden, hvilket vil understøtte indtjeningen,« uddyber Handelsbanken.

