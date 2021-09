3 danske aktier til de næste 10 år: 'Helt sikkert en aktie til porteføljen'

Hvilke aktier ville du vælge, hvis du skulle udpege tre aktier til porteføljen, som du ikke måtte sælge de næste 10 år?

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet senior aktieanalytiker Frank Hørning Andersen fra Hørning Capital, der indgående har fulgt medicinalbranchen igennem adskillige år. Det afspejles også i de tre aktier, som senior aktieanalytikeren har valgt. Han peger på tre danske aktier inden for sundhedssektoren.

En dansk folkeaktie

Den første aktie er Novo Nordisk-aktien. Vi taler om en dansk medicinalmastodont, der har specialiseret sig inden for diabetes, blødersygdomme og som nu har vist lovende takter på fedmeområdet. Novo Nordisk har ifølge ham en attraktiv position på diabetesområdet. Det er både i forhold til insulindelen, men også de nye GLP1-produkter, som Frank Hørning Andersen har store forventninger til.

Novo Nordisk er imidlertid på vej til at skabe et nyt spændende forretningsben inden for fedmeområdet, vurderer Frank Hørning.

GLP1 Omkring 50.000 danske diabetespatienter bliver behandlet med GLP-1 baseret medicin. GLP-1 er et hormon, der sænker blodsukkeret og hæmmer appetitten og er en hyppig behandling til type 2 diabetes og fedme. Kilde: Rigshospitalet

»Fedmedelen kan gå hen og blive et lige så spændende forretningsben, som diabetes har været for Novo Nordisk,« udtaler han og fortsætter:

»Fedme og diabetes ser ud til at blive to rigtig stærke vækstmotorer for Novo Nordisk de næste 10 år.«

Det er ifølge ham også værd at tage med, at den danske medicinalgigant afsøger andre forretningsområder for eksempel produkter rettet mod ikke-alkoholiseret fedtlever.

»Det er alt i alt en rigtig spændende aktie, og en som bør være i porteføljen,« udtaler han.

Dansk biotek-guldfugl

Den næste aktie er i den danske biotekguldfugl Genmab, et selskab, der specialiseret sig inden for kræftforskning. En betydelig del af succeshistorien om Genmab, er historien om selskabets guldæg, kræftmidlet Darzalex. Kræftmidlet har sikret det danske selskab en afgørende royalty-betaling, der har fungeret som drivkraft under aktiekursen, fortæller Frank Hørning Andersen.

»Genmab-aktien er spændende, fordi selskabet har det, der skal til for at udvikle nye og spændende produkter,« vurderer Frank Hørning Andersen, der fortsætter:

»Jeg tror, at Genmab kommer til at udvikle sig både inden for blodcancer og inden for solide tumorer, så det er helt sikkert en aktie, som jeg synes, at man skal have i sin portefølje de næste 10 år.«

For ham at se har Genmab samtidig i stigende grad formået at holde produkterne i eget regi, så biotekselskabet har kunnet tjene flere penge på produkterne, når de skulle kommercialiseres. Tidligere lavede Genmab partnerskabsaftaler, hvor man fik royalty-betalinger, men Genmab har nu en finansiel position, hvor de kan udvikle produkter i længere tid og opnå mere lukrative aftaler, forklarer han.

»Det er blot med til at gøre Genmab-aktien endnu mere interessant, »udtaler han.

Dansk vaccineaktie

Den tredje aktie er Bavarian Nordic-aktien. Vi taler om et dansk vaccineselskab, der har nydt stor bevågenhed med udsigterne til, at det kommer til at udvikle en booster-vaccine mod coronavaccine.

Bavarian Nordic har imidlertid en forretning, der er på vej til at blive et fuldstændigt vaccineselskab, forklarer Frank Hørning Andersen med henvisning til selskabets koppevaccine, den mulige RS-vaccine, samt de to rejsevacciner, som man købte fra GlaxoSmithKline.

»Den her opbygning og transformation til et full blown vaccineselskab, mener jeg, er interessant.«

Han forudser, at Bavarian Nordic vil foretage nye opkøb i fremtiden, der kan understøtte forretningen, så selskabet ikke kun vokser organisk.

»Det, at man kan opbygge det her vaccinehus, er slet ikke afspejlet i det aktiekursen. Jeg tænker, at det kan blive rigtig, rigtig spændende,« udtaler han.

Når vi kigger 10 år frem, så er det forhåbentlig ikke coronavaccinen, der er vigtig for Bavarian Nordic, men hvis coronavaccinen bliver til noget, vil den alt andet lige skabe en pengestrøm, der kan fungere som en vækstmotor for selskabet, forklarer Frank Hørning Andersen.

Det er dog vigtig at huske, at den ventede coronavaccine kun er en af flere vacciner, som Bavarian Nordic sidder på, lyder det fra Frank Hørning

Hvis vi træder et skridt tilbage fra de tre aktiebud og retter øjnene mod aktiemarkedet som helhed, så har de tre aktier i den grad noget at leve op til. Selvom historisk afkast aldrig har kunnet sige noget om fremtidigt afkast, så har de seneste 10 års afkast været ekstraordinært gode. Siden 9. september 2011 er globale aktier – målt på MSCI World-indekset – steget med 15,2 pct. i gennemsnit om året.

Til sammenligning er det toneangivende, brede S&P 500-indeks steget med 18,6 pct. i gennemsnittet om året. Det danske C25-indeks har også givet et årligt afkast på 18,6 pct. i den periode. Langt værre ser udviklingen ud, hvis man ser på den samlede udvikling på de europæiske børsmarkeder, da Stoxx 600-indekset i samme periode kun har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,3 pct.

