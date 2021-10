3 mulige aktieguldfugle til de næste 10 år

Hvilke aktier ville du satse på, hvis du skulle udpege tre aktier til porteføljen, som du ikke måtte sælge de næste 10 år?

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet den mangeårige børsmægler Nina Movin, der nu står i spidsen for investeringerne hos den langsigtede investor Otto Mønsted Fonden. Den tidligere børsmægler peger her på tre aktier, som hun mener kan stå distancen og som ser attraktiv ud for en langsigtet investor.

Hvis Nina Movin skulle udpege tre aktier, som hun ikke måtte sælge de næste 10 år, og hvor hun stadig troede på, at det ville være et godt afkast, så ville der være tale om den amerikanske medicinalgigant Merck, den finske teknologikæmpe Nokia og det svenske investeringsselskab Investor AB.

Der er med andre ord tale om tre aktier, som alt andet lige forventes at kunne give mindst det samme afkast som aktiemarkedet i løbet af de næste 10 år.

Langsigtet potentiale i amerikansk gigant

Den første aktie, som Nina Movin vil pege på, er det store amerikanske farmaceutiske selskab Merck. Vi taler om et af verdens allerstørste medicinalselskaber.

Merck har en sikker indtjener i deres immunterapi kræftprodukt Keytruda frem til 2028, hvorefter kombinationspatenter forventes at tage over. Seneste nyt fra selskabet er kliniske data, der tyder på produkt succes indenfor behandlingen af følgevirkninger af covid-19, forklarer hun.

Læs også: 3 aktier til de næste 10 år: 'De er enormt godt positioneret'

»Merck har en ledelse, der forstår, at der skal nye produkter til dels gennem opkøb dels gennem egen udvikling og mindst lige så vigtigt: De har den økonomiske muskel, der skal til at følge strategien. Det er en farmakæmpe, som bedømmes at kunne ligge i beholdningen de næste 10 år,« forklarer Nina Movin.

Tror på finsk mastodont

Den næste aktie, som hun er parat til at satse på, er Nokia, som mange måske forbinder med deres første mobiltelefon og sloganet 'connection people'

At Nokia-aktien er interessant, skyldes ifølge hende, at det finske selskab i dag er »blandt verdens største producenter af mobilt telekommunikationsudstyr med et dertil tilhørende utal af patenter indenfor området. Det er relevant i en periode hvor 5 generations mobilnet rulles ud. Et netværk, der blandt andet betyder, at vi forbrugere kan håndtere flere produkter på en gang med større hastighed,« forklarer hun.

»Nokia skønnes at have en solid langsigtet vækst med en ledelse, der har fokus på produktudvikling. Nokia og svenske Ericsson er ved at overtage en del af det kinesiske Huaweis netværksaftaler blandt andet i USA. En god måde at deltage i 5G og senere 6G udviklingen på,« lyder det fra Nina Movin.

Ser store muligheder i svensk investeringskæmpe

Den tredje aktie, som hun peger på, er i selskabet Investor AB, der ifølge hende giver meget bred eksponering i svensk og international industri samt finans. Investor AB har ejerandele i blandt andet selskaber som industrikæmpen ABB, banken SEB, Nasdaq OMX-børsen og en andel af den børsnoterede kapitalfond EQT, forklarer hun.

»Kapitalfonden forventes også fremover at levere solide resultater indenfor et bredt felt af ikkebørsnoterede selskaber herunder venture (tech) selskaber samt infrastruktur investeringer og senest ejendomme. En aktie, der tilbyder vækst indenfor mange områder også fremover,« forklarer Nina Movin.

Læs også: Storbanker efter aktieuro: Nu bør der købes op

Når de tre udvalgte aktier må ventes at slå markedet de næste 10 år, så har de i den grad noget at leve op til. Selvom historisk afkast aldrig har kunnet sige noget om fremtidigt afkast, så har de seneste 10 års afkast været ekstraordinært gode. Siden 9. september 2011 er globale aktier – målt på MSCI All Countries-indekset – steget med 13,6 pct. i gennemsnit om året.

Andre investorer har også givet deres bud på aktier, som de ville turde have i porteføljen i 10 år uden at måtte handle dem.

Du kan for eksempel læse, hvorfor porteføljeforvalter Knut Gezelius, der står i spidsen for fonden 'Skagen Global', ville satse på Canadian Pacific, Moody's og Samsung Electronics. Det kan du læse om her.

Hos danske Artha Kapitalforvaltning har chefen for aktiehandlen, Lars Hytting, også udpeget tre aktier, nemlig Novo Nordisk, Vestas og Danske Bank. Det kan du læse mere om her.

Du kan læse, hvilke aktier den kendte tech-investor og fondschef fra NewDeal Invest, Mads Christiansen, ville vælge her.

Hos rådgivningsvirksomheden HC Andersen Capital har aktiechef Michael Friis Jørgensen også givet sit bud på tre aktier til den langsigtede investor. Det kan du læse mere om her.

Du kan også læse, hvilke aktier porteføljeforvalter Johannes Møller fra kapitalforvalteren MW Compounders tror på her.

Du kan prøve kræfter på aktiemarkedet uden at investere for rigtige penge ved at bruge Euroinvestors porteføljeværktøj gratis. Du logger ind på Euroinvestor i menuen øverst til højre på sitet. Du kan også klikke videre på de enkelte aktier i artiklen ovenfor og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

Læs også: 3 aktier til de næste 10 år: 'Den burde være i porteføljen'

Læs også: 3 danske aktier til de næste 10 år: 'Det er et fantastisk selskab'