3 mulige vinder-aktier til 2021

Hvis du leder, vil du nogle gange opdage, at der gemmer sig undervurderede aktier med stort potentiale, lige foran dig.

Der er nogle, der er på jagt efter den slags investeringer. Blandt andre den amerikanske kapitalforvalter Boyar Value Group, der forvalter penge for større institutionelle investorer, enkeltpersoner samt family offices, mens de samtidig leverer dybdegående analyser til institutionelle investorer.

»Vi ser på, hvad virksomheden reelt er værd. Hvis vi kan købe den med en betydelig rabat i forhold til det, som vi opfatter som en indre værdi, så vil vi overveje det som en investering,« fortæller Jonathan Boyar, der er direktør for Boyar Intrinsic Value Research.

Læs også: Amerikansk kapitalforvalter: Du bør købe aktier som en businessman

Han er søn af Mark Boyar, der grundlagde Boyar Value Group i 1975. Siden da har kapitalforvalteren været på udkig efter undervurderede aktier – først som analysehus, senere også som kapitalforvalter.

Boyar Value Group har forskellige udgivelser – heriblandt analyser og podcasts – til sine kunder – mest berømte er sandsynligvis 'Forgotten 40'-listen, der udgives hvert år i december. Listen indeholder 40 aktier, som Boyar Value Group finder attraktive, og som kapitalforvalteren mener vil klare sig bedre end deres respektive aktieindeks i det følgende år.

Her er tre aktier, der nåede med på Boyar Value Groups berømte liste i december 2020, og som de stadig ser et stort kurspotentiale i:

1) Ser kurspotentiale i verdenskendt læskedrikkæmpe

En af de aktier, som Boyar Value Group finder attraktiv, er et af verdens mest kendte brands. Vi taler om verdens største ikke-alkoholiske drikkevarevirksomhed, Coca-Cola – et selskab, som kapitalforvalteren mener er misforstået.

»Når folk tænker på Coca-Cola, tænker de på sukkerholdige og usunde drikkevarer. Men omkring 28-30 pct. af deres produkt er uden sukker, så aktien er noget misforståede, og de går også meget stort ind på kaffeområdet og andre segmenter,« siger Jonathan Boyar.

Læs også: Kapitalforvalter: Aktier er stadig attraktive – så drop frygten for inflation

Coca-Cola er ved at dreje deres forretning fra en kapitaltung forretning til en kapital-let forretning. Coca-Cola vil også drage fordel af genåbningen, da meget af deres salg foregår på stadioner og restauranter, forklarer Jonathan Boyar.

I et analysenotat vurderer Boyar Value Group, at »hvis man en 26x multiple på vores 2023E EPS (indtjening pr. aktie, red.) giver det en indre værdi på 66 dollar pr. aktie«. Dette indikerer 20 pct. opad fra den nuværende aktiekurs.

Foto: JOSEPH BARRAK Vis mere Foto: JOSEPH BARRAK

2) Ser stort vækstpotentiale i online platform

En anden interessant aktie, der nåede med på 'Forgotten 40'-listen, er Angi Homeservices. Virksomheden står bag en online platform, der forbinder husejere med håndværkere. Brugere kan for eksempel booke en blikkenslager til deres hus eller finde nogen til at ordne tagrender eller fikse installationer i hjemmet.

»Mange mennesker går til deres naboer for at få en anbefaling til den slags service, mens Angi Homeservices leverer en online platform til det, og de klarer sig rigtig godt. 86 pct. er ejet af IAC, som kontrolleres af Barry Diller. Han er virkelig god til at skabe en overgang fra offline til online,« siger Jonathan Boyar.

Læs også: Lars Tvede: Kæmpe opbrud på vej i vækstaktierne

Virksomheden blev ifølge Boyar Value Group ramt af pandemien, da husejere satte forbruget på pause, men som »under tidligere afmatninger (i økonomien, red.) blev dette opvejet af øget engagement fra entreprenører, håndværkere osv. Dette hjalp ANGI med at tjene penge på tidligere uopfyldte serviceforespørgsler fra husejere,« lyder det fra Boyar Value Group.

Boyar Value Group vurderer samtidig, at Angi Homeservices er gunstigt positioneret til 2021 og genopåbningen af økonomien, ligesom det samtidig er et attraktivt vækstfirma.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

»Folk siger altid 'Jeg vil ikke bruge en anbefaling på den måde', men for 20-25 år siden sagde folk, at de ikke ville møde nogen online med henblik på dating eller ægteskab. Men dengang førte Barry Diller an med Match.com, og han er utrolig god til at bane vejen for en sådan overgang. De har gode netværkseffekter med mange mennesker, der besøger deres hjemmesider,« siger Jonathan Boyar.

I et analysenotat beskriver kapitalforvalteren Angi Homeservices på denne måde: »Efterspørgslen er der med al tydelighed, og ledelsen arbejder på at frigøre potentialet for at imødekomme den. Selvom det ikke er optimeret i forhold til rentabilitet, er ANGI et profitabelt vækstselskab.«

3) Tror på amerikansk finansaktie

Aktien i den amerikanske storbank, Bank of America, er en anden aktie, som Boyar Value Group vurderer, er undervurderet.

»Det er et rigtig godt drevet firma. De har mange aktietilbagekøb. De vil være i stand til at sende mere kapital tilbage til aktionærerne, og de handler til rimelige multipler. Det er en fantastisk måde at investere i opsvinget i USA på. Hvis der er en stigning i renten, tror jeg, at deres marginer vil stige, hvilket burde øge rentabiliteten. Der foregår i det hele taget mange gode ting for dem,« forklarer Jonathan Boyar.

Han peger samtidig på det faktum, at en af ​​verdens mest berømte investorer, Warren Buffett, længe har været langsigtet investor i Bank of America.

Se også: 10 stærke råd fra Warren Buffett

Boyar Value Group påpeger i et analysenotat, at Warren Buffets investeringsselskab, Berkshire Hathaway, har »lagt til i sin allerede store BAC-position og nu ejer ~ 12 pct. af de udestående aktier, selv om man har solgt andre store bankpositioner, som JP Morgan og Wells Fargo. Tilbage i april 2020 fik Berkshire tilladelse fra Richmond Fed til at opbygge så højt som en 24,9 pct position i BAC – meget højere end den normale grænse på 10 pct. Vi ser dette som en ekstrem tillidserklæring fra selskabets største aktionær.«

De tre ovenstående virksomheder har forskellige størrelser, produkter, og de opererer i forskellige sektorer og har forskellige kvaliteter. De er dog alle interessante navne, ifølge Jonathan Boyar.

»Ikke alle af dem er nødvendigvis statistisk billige, men de har andre kvaliteter som Coca-Colas pricing power og store brandgenkendelse. Jeg er villig til at betale højere multipler for det,« understreger Jonathan Boyar.

Du kan læse mere om Boyar Value Group og kapitalforvalterens tilgang til markedet og investering generelt i dette interview med Jonathan Boyar her.

Læs også: ​3 aktier til langsigtede investorer: 'De buldrer frem'

Læs også: Warren Buffett med opsigtsvækkende ændring: Sælger stort ud af årelang investering