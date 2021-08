4 grønne aktier: 'Det kan blive den næste Ørsted'

I en stor gul bygning midt i Oslos centrum finder man et selskab, der er i gang med samme forvandling som en af Danmarks mest grønne aktiesucceser, Ørsted.

Det vurderer Artha Kapitalforvaltning, der via sin grønne fond – Artha Responsible – investerer i grønne aktier. Det er en af grundene til, at den danske storinvestor, der har mere end 15 mia. kr. under forvaltning og som især fokuserer på danske og nordisk aktier, er gået ind i Bonheur-aktien.

»Bonheur er i gang med den grønne transformation, som Ørsted allerede har været igennem, og det er en enormt spændende aktie, fortæller Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos den danske kapitalforvalter. Trods potentialet i Bonheur, er aktien stadig undervurderet, mener han – hvorfor vender vi tilbage til.«

Kapitalforvalteren er i udgangspunktet ikke nødvendigvis langsigtet investor i alle sine grønne aktier, men man investerer altid kun i aktier, hvor selskabet har et spændende produkt, og hvis selskabet har en langsigtet, holdbar strategi, fortæller aktiechefen – eller ville det ikke være mulig for kapitalforvalteren at komme ud af en aktieposition, tilføjer han. Her fremhæver han fire grønne aktier, som den danske kapitalforvalter har set et kurspotentiale i:

1) »Undervurderet grøn aktie flyver under radaren«

Et selskab, som Artha Kapitalforvaltning har set et potentiale i, er norske Cloudberry Clean Energy. Der er tale om et selskab inden for bæredygtig energi, som har specialiseret sig i at overtage andre virksomheder inden for alternative energikilder. Cloudberry Clean Energy ejer, udvikler og driver en portefølje af vandkraftværker og vindmølleparker i både Norge og Sverige.

Selskabet var noteret på den lille norske vækstbørs, Euronext Growth Oslo, da den danske kapitalforvalter kom ind i billedet, men det norske selskab ville noteres på den norske hovedbørs, så man kunne rejse flere penge til at fortsætte sin opkøbsrejse. Artha Kapitalforvaltning så nærmere på selskabet og gik derefter med i aktien.

»Jeg kan slet ikke forstå prissætningen på selskabet. Der er en meget stor discount i Cloudberry-aktien,« udtaler Lars Hytting og fortsætter:

»Cloudberry er et af de selskaber, hvor vi er langsigtede. Vi kunne sagtens trække os ud af selskabet og tage et godt stik hjem, men selskabet er i mine øjne alt for spændende til det. De har i mine øjne en meget undervurderet produktportefølje. Selvom de er røget på hovedbørsen, er det stadig som om, at aktien flyver under radaren, og at aktien er totalt ukendte for mange.«

Cloudberry er ifølge ham et af de grønne aktieskud, som kapitalforvalteren holder fast i. Det skyldes både, at det er en interessant virksomhed, men også at selskabet har en utrolig dygtig ledelse, forklarer han.

2) Satser på bæredygtigt tøj

En anden grøn aktie, som Artha Responsible har set et potentiale, er svenske RenewCell, der har specialiseret sig i tekstiler og bæredygtigt tøj. Der er tale om et relativt lille selskab med en markedsværdi på 7 mia. svenske kr. RenewCell har en teknologi, hvor man kan fremstille genanvendeligt materiale, der kan laves tøj ud af, men uden at selskabet har sit eget tøjbrand, fortæller Lars Hytting.

Da Artha Kapitalforvaltning blev præsenteret for selskabet i 2020, var RenewCell ikke børsnoteret. Selskabet oplevede imidlertid, at man for ofte havde udsolgt af sine produkter, og derfor RenewCell ville børsnoteres, så man kunne rejse penge til at udbygge produktionskapaciteten, fortæller Lars Hytting.

Foto: RenewCell Vis mere Foto: RenewCell

»Jeg kan godt lide, at de har udviklet en teknologi, der fungerer, og som der er en efterspørgsel på. Derfor gik Artha med i aktien,« forklarer han.

Artha Kapitalforvaltning har siden solgt ud af RenewCell-aktien.

»Jeg tror, at RenewCell-aktien om nogle år ligger væsentlig højere end det, som vi solgte i, men investeringen havde givet et meget tilfredsstillende afkast, og derfor trak vi stikket hjem. Det er vigtigt at holde sig til strategien og trække sig ud når ens target er nået.,« forklarer han.

3) Tror, de kan gøre som Ørsted

En tredje aktie, som den danske kapitalforvalter har set et langsigtet potentiale i, er norske Bonheur. Det norske konglomerat blev grundlagt i 1897, og derfor kender markedet udmærket selskabet, men investorerne har ikke for alvor opdaget, hvad der er ved at ske med Bonheur. Selskabet er midt i den transformation, som energikæmpen Ørsted har været i gang med, forklarer Lars Hytting.

Bonheur har over en lang periode investeret i grønne aktiver, mens man samtidig har solgt de 'sorte' forretningsdele fra, fortæller Lars Hytting. Bonheur-aktiekursen afspejler imidlertid slet ikke potentialet eller værdierne i selskabet, mener Lars Hytting og hans team hos den danske kapitalforvalter.

»Det er Norges svar på Ørsted i forhold til transformation,« udtaler han.

For 10 år siden var Bonheur med al sit olie, kul og gas lige så sort som det gamle Dong Energy, men i dag består Bonheur stort set kun af vindenergi, servicering af vindmøller og selskaber inden for alternativ energi, fortæller Lars Hytting.

Det norske konglomerat ejer af historiske årsager Fred Olsen-krydstogtskibene, nogle kontorbygninger og et selskab inden for mediebranchen, så Bonheur er ikke 100 pct. grøn, men de ikkegrønne dele udgør en meget lille del af den samlede Bonheur-forretning, fortæller chefen for aktiehandlen.

»Det er et selskab, der er rigtig interessant og samtidig undervurderet i forhold til indre værdi. Hvis du opdeler virksomheden i brudstykker, så er de hver for sig væsentlig mere værd, end børskursen indikerer. Det er sjældent, at markedet prissætter en aktie til et selskabs indre værdi, og sådan en discount er der også i mine øjne i Bonheur – især i forhold til, at det er et fantastisk selskab, som er i gang med en rejse, der bare bliver bedre og bedre,« udtaler Lars Hytting.

5) Ser potentiale i flydende vindmøller

I efteråret 2020 blev den danske kapitalforvalter præsenteret for et svensk selskab med en teknologi til at bygge flydende vindmøller. Det drejede sig om Hexicon, som på det tidspunkt endnu ikke var børsnoteret. Det lå dog i kortene, at det skulle ske, hvis selskabet kunne finde store investorer, der var parat til at investere i børsrejsen. Efter flere samtaler med Hexicon-ledelsen, analyser af selskabet og sektoren, stod det klart for Artha Kapitalforvaltning, at Hexicon var en oplagt investeringsmulighed.

»VI synes, at det så rigtig spændende ud. Jeg kunne ikke få værdiansættelsen til at hænge sammen i forhold til, hvad selskabet kunne gå hen og blive værd,« forklarer Lars Hytting.

Artha Kapitalforvaltning var med til at sende Hexicon på børsen. Kapitalforvalteren beholdt sin ejerandel i forbindelse med børsnoteringen, eftersom det var nye aktier, der blev udbudt, hvilket man bakkede op om. Det er dog en investeringscase, hvor det gælder om at være langsigtet, understreger Lars Hytting. Han peger eksempelvis på, at aktien har haft en hård start siden børsnoteringen, fordi vi med hans ord er i en tid, hvor de grønne investeringer får en hård medfart.

Foto: Hexicon Vis mere Foto: Hexicon

»Det er early days, og det seneste regnskab byder heller ikke på nogen omsætningsfest, men Hexicon er med sine samarbejder og sine projekter ved at skabe fundamentet til noget rigtig spændende. Der findes flere selskaber, der udbyder flydende vindmøller, men hvis jeg skal investere i én af dem, så er det Hexicon,« udtaler Lars Hytting.

Artha Kapitalforvaltning har adskillige gange været med til at sende grønne selskaber på børsen – både fordi der i forbindelse med børsnoteringen kan være en discount i aktien, men også fordi Artha Kapitalforvaltning vil være med til at sende grønne selskaber i luften. Det kan du læse mere om her.

