5 aktier til 2020: 'Jeg er helt vild med den aktie'

Særligt fem nordiske aktier rummer et stærkt kurspotentiale. Ikke kun for 2020, men de kommende år.

Det fortæller senior aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Handelsbanken. Her peger man på fem aktier, der står solidt i et turbulent marked.

ALK-Abelló

En aktie, som aktiestrategen finder rigtig spændende er danske ALK-Abelló, der producerer vacciner mod allergi. Selv om selskabet har gjort det godt i 2019, tegner 2020 sig også lyst.



»Vi har fået flere indikationer på, at flere konkurrenter oplever forsinkelser. Senest har amerikanske Mylan meldt ud, at dets produktionspartner har haft tekniske udfordringer, der påvirker deres produktion af allergipenne,« udtaler Michelle Nørgaard.

Selskabet har en rigtig stærk markedspositionen i USA, hvor ALK-Abelló har fået et pænt fodfæste. Hvis man ser på de regnskabsmæssige effekter af konkurrenternes tekniske problemer, tror vi, at vi allerede kan se det i ALK-Abellós tal ultimo første halvår af 2020.



»Det er klart, at hvis vi ser noget for ALK, der styrker vores formodning om, at det kan styrke selskabets markedsposition, kan det også løfte aktien.«

Aktien har en række interessante kurstriggere og et solidt vækstpotentiale - ikke mindst når du vender blikket mod Tyskland og Kina, lyder det fra Handelsbanken.

Alk-Abellos tabletbaserede vaccine mod træallergi, Itulazaz, er eksempelvis allerede blevet udskrevet til hele 10.000 tyske patienter efter blot fire måneder på markedet. Produktet har med andre ord vist et særdeles pænt potentiale, lyder det.

ALK-Abelló er desuden i gang med et forsøgsstudie med husstøvmidetabletten i Kina med fokus på at lancere den i 2023.



»Rigtig mange har husstøvmideallergi i Kina, og det kan potentielt være verdens største marked inden for husstøvmideallergi. 75 millioner kinesere lider ifølge estimater af husstøvmideallergi, men det er kun 300.000, der behandles for det. Hvis Alk-Abello kan få bare få procenter af markedet, vil det være kæmpestort, og det vil virkelig kunne øge selskabets omsætning og indtjening,« udtaler Michelle Nørgaard.

Hvis ALK-Abelló i 2020 kan vise, at de kan vinde på konkurrenternes problemer, og hvis selskabet kan vise solide kvartalsregnskaber, vil det også kunne drive aktien frem.



Aktiestrategen fremhæver, at allergivaccineselskabet har en solid forretningsposition, der skaber et pænt vækstpotentiale, selvom aktien er steget meget.

Prisfastsættelsen er begyndt at komme op i den dyre ende, men ude i horisonten er der et pænt vækstpotentiale på top- og bundlinje, der retfærdiggøre en høj prisfastsættelse, lyder det.



»I det marked, som vi befinder os i nu, så er det en af vinderne. Det er et rigtig godt selskab, der kan levere varen,« udtaler Michelle Nørgaard.

Danske Bank

Mange investorer har rynket på næsen af banken og banksektoren i 2019, ikke mindst som følge af et pres på nettorenteindtægterne samt stigende omkostningsinflation og udsigten til en lang periode med et rekordlavt rentemiljø. Men alligevel skiller en bank sig ud.



»Danske Bank begyndte jeg at få på radaren i december sidste år. Det skyldtes ikke mindst, at de havde været blandt de værst performende bankaktier i Norden ikke mindst i kølvandet på hvidvaskssagen og frygten for hvad en eventuel bødestørrelse ville være på,« udtaler Michelle Nørgaard.

Handelsbanken hævede anbefalingen i begyndelsen af året, fordi man forventer operationelle fremskridt - ikke mindst i takt med, at der eksekveres på de annoncerede transformations- og omkostningsinitiativer i de kommende kvartaler.



»Når vi begynder at se initiativerne blive effektueret, så vil det formodentlig kunne ses på bundlinjen og det vil få en positiv effekt på kursen,« lyder det fra Michelle Nørgaard.

Og så er der lige det med bødestørrelsen efter den hvidvasksag, der klæber til banken.



»Selv om der er mange mistænkelige transaktioner, har Dansk Bank samarbejdet med myndighederne til fulde, og på den baggrund kan vi ikke udelukke, at banken kan få en form for straflempelse. Desuden er bødestørrelsen allerede priset ind i kursen,« forklarer hun.

Michelle Nørgaard fremhæver, at en af de større investeringsbanker for nylig meddelte, at bødestørrelsen kan være væsentlig lavere, end mange tror, men også at en række juraeksperter har peget på at de amerikanske myndigheder vil få det svært at tildele Danske Bank en større bøde for hvidvaskskandalen i Estland.



Hun medgiver, at banken har lidt et imagetab, men vurderer, at banken gør meget for at forbedre sit image. Hun mener også, at bankens kundeflugt er overgjort i medierne.

»Det er slet ikke så stort et omfang som mange har frygtet,« udtaler hun.



Ud fra et teknisk perspektiv befinder aktien sig også i et mere solidt momentum, der ikke ser ud til at vil stoppe foreløbig.

Huhtamaki

Den tredje aktie, som Handelsbanken mener er for billig er en aktie i et finsk largecap selskab, nemlig Huhtamaki.



»Det er en særdeles interessant aktie. Jeg har længe haft den i kikkerten, og jeg er helt vild med selskabet,« forklarer hun.



Huhtamaki fremstiller forbruger- og specialemballage til mad og drikkevarer, f.eks. plastiklåg til to go-kopper, emballage til takeaway-mad og fødevarer i supermarkedet.



Huhtamaki har fanget, at forbrugerne gerne vil se miljøbevidste handlinger fra selskaberne, så Huhtamaki har øget deres fokus på mere fiberbaseret materiale og bæredygtige emballeringsprodukter, der skal minimere klima- og miljøaftrykket.

»Vi synes, at de står virkelig stærkt og er velforberedte i forhold til den grønne omstilling, og i deres fokus på, hvordan man kan reducere brugen af ikke-klimavenlige råmaterialer,« udtaler hun.



Michelle Nørgaard hæfter sig ved, at selskabet har indgået en ‘grøn’ alliance med flere kendte selskaber - heriblandt Nestlé og Danone - hvor man arbejder med diverse miljøspørgsmål, for eksempel hvordan selskaberne kan få flere bæredygtige produkter ind i porteføljen.



Råvarerne, som det finske selskab bruger i produktionen - heriblandt polymer - er faldet i pris. Det har understøttet virksomhedens indtjening. Forventningen er, at den trend fortsætter, ligesom forventningen er, at de øvrige råvarer i produktionen vil falde i pris. Ifølge bankens analyse vil selskabets genanvendelse af blandt andet pap også sikre besparelser.



»Det vil have en positiv effekt på marginudviklingen og indtjeningsvæksten. På endnu længere sigt har selskabet en øget eksponering mod emerging market, hvor middelklassen vokser, og hvor vi ser en øget urbanisering. Vi ser nogle gyldne indtjeningsmuligheder - ikke kun på de etablerede markeder - men også et kæmpe vækstpotentiale i emerging markets,« forklarer Michelle Nørgaard og tilføjer:



»Huhtamaki har en særdeles sund balance, og pæne pengestrømme, hvilket understøtter muligheden for opkøb eller for at udvikle dets produkter.«

Er det så et selskab, man bør holde sig fra i en konjukturnedgang?



»Det spændende ved Huhtamaki er, at selv om vi oplever, at økonomien svækkes, er det ikke noget virksomheden er specielt påvirket af. Selskabets produktion er rigtig, rigtig fleksibel. De er nemlig ikke afhængig af én type råvaremateriale, så selskabet kan hurtigt tilpasse sig, så virksomheden kan skifte mellem råvarerne,« udtaler Michelle Nørgaard.

Alt det her er ikke noget, man kan se i prisfastsættelsen, påpeger aktiestrategen.

Hun peger på, at aktien handles til en P/E for 2020 på 17,7, og at aktien har en rabat på fem pct. i forhold til resten af sektoren.

Ambea

Den fjerde aktier er en mindre svensk aktie. Der er tale om Ambea, der er førende privatleverandør af offentligt-finansieret ældre- og handicappleje i Skandinavien.



Selskabet leverer ydelser inden for ældrepleje, handicappleje og psykiatrisk støtte til personer med livslang funktionsnedsættelse. Deres primære fokus ligger i øjeblikket på det svenske og norske marked.





Ambea er en af de foretrukne leverandører af plejeydelser, blandt andet fordi selskabet har oparbejdet et godt renommé takket være deres høje serviceniveau, forklarer Michelle Nørgaard. Det giver ifølge hende Ambea en konkurrencemæssig fordel.



Hun fremhæver, at Ambea står godt til befolkningensudviklingen i Norden, hvor der bliver flere og flere ældre, og hvor de offentlige budgetter er kommet under pres.

Det vil ramme servicen til de personer, som Ambea fokuserer på, og det kan blive en fordel for det svenske selskab, vurderer aktiestrategen.



Hun fremhæver, at plejemarkedet er hastigt voksende og antallet af ældre over 85 år vil accelere. Fra 2017-2030 er der en gennemsnitlig vækstrate på 3,3 pct. af personer, der når en alder over 85 år om året.





»Det stiller langt større krav til ældreplejen generelt, idet en større gruppe ældre vil kræve væsentlig mere pleje og samtidig sætte budgetterne under yderligere pres,« udtaler hun.



Det nordiske, offentligt finansieret plejemarked er vurderet til at have en værdi på 425 milliarder svenske kroner, men de private selskaber tegner sig ‘kun’ for 20 pct. af markedet.

Derfor gemmer der sig et enormt vækstpotentiale, der kun bliver forstærket af, at svenske og norske politikere i stigende grad taler om øget privatisering på området, forklarer Michelle Nørgaard.



I takt med, at der er budgetproblemer flere steder, at det halter med servicen, og at det offentlige ikke har afsat nok midler til både ældre- og plejemidler, vil vi se øget privatisering, og det burde være positivt for Ambea, lyder det fra Handelsbanken.

Baseret på Ambeas ledende markedsposition og selskabets solide renommé, vil Ambea kunne høste frugterne af den øget privatisering og aldrende befolkning, udtaler hun.



Aktien handles ikke desto mindre kun til en P/E for 2020 på 15,4.



»Den nuværende prisfastsættelse, synes vi på ingen måde afspejler det langsigtede vækstpotentiale og den stigende lønsomhed. Alle de her ting gør, at vi ser for os, at selskabet i perioden kan få en gennemsnitlig indtjeningsvækst på næsten 30 procent fra 2019-2021,« udtaler hun og fortsætter:



»Det er en virkelig interessant aktie. Den er lidt mindre, så vi kan ikke have den i alle vores porteføljer, men hvis jeg selv skulle smide penge i en aktie i mit eget pensionsdepot, så vil det helt klart være et selskab, som det her, fordi det har et kæmpe potentiale.«

Handelsbanken har en købsanbefaling på aktien og et kursmål på 87 svenske kroner.

MIPS

Den femte aktie hører også til i smallcap-segmentet. Der er tale om det svenske selskab MIPS, som ifølge Handelsbanken er verdensførende inden for udviklingen af sikre hjelme til cyklister, skiløbere og andre hjelmbærende sportsaktiveter.



Selskabets hjelme beskytter ifølge tests væsentlig bedre end traditionelle udbydere af lignende hjelme, forklarer aktiestrategen.



Hun fremhæver samtidig, at Mips har fået patent på selskabets hjelme, ligesom Mips har en kæmpe produktportefølje med flere end 400 hjelme.





»Kombinationen af den brede produktportefølje og patenterne gør, at vi har svært ved at identificere egentlige konkurrenter til Mips,« udtaler Michelle Nørgaard



I 2018 havde Mips en samlet markedsandel på kun otte procent, hvilket giver et kæmpe vækstpotentiale på de markeder, hvor Mips er til stede, lyder ræsonnementet.



»Ser vi på perioden 2019-21, så forventer vi, at de får en gennemsnitlig årlig toplinjevækst på omkring 41,5 pct. Det må i den grad siges at være pænt,« udtaler hun.



Hun fremhæver desuden, at Mips har en ambition om at bevæge sig ind på markedet for hjelme til byggesektoren, mineindustrien, men også til soldater.





»Et gennembrud på de markeder vil betyde, at aktien kan nå nye højder. Den er allerede steget pænt siden dykket siden efteråret 2019, hvor de finansielle markeder var under pres, men det er ikke en trend, som vi kan se, der stopper foreløbig,« udtaler hun.

Selv om oppustelige cykelhjelme er blevet mere populære blandt, vurderer man hos Handelsbanken, at det ikke vil have en nævneværdig betydning, fordi der kun er tale om cyklist-segmentet.'

