Advarer mod massivt dyk på 30-40 pct

»Jeg forventer, at de globale aktiemarkeder falder 30-40 pct. i år. Mit råd er: Sæt pengene i kontanter og sikre obligationer.«

Så dyster er meldingen fra den kendte økonomiprofessor Nouriel 'Dr. Doom' Roubini, ifølge Der Spiegel. Tilnavnet har han fået for sit ofte negative syn på markedsudviklingen. Hans ord har - trods sine negative forudsigelser - fået en vis vægt, efter han forudså finanskrisen i 2008.

Med sin gentagelsen om en advarsel om et massivt aktiedyk i sidste uge holder han fast i det negative billede, han fremlagde på Skagen Fondenes Nytårskonference i København i midten af januar. Her pegede han på, at vi stod over for en massiv korrektion - endda et bear-marked - hvilket skyldtes et sammenfald af forskellige forhold.

Dengang pegede han dog på uroen imellem USA og Iran som den udløsende faktor. Det kan du læse mere om her.

Nu advarer han om, at coronavirussen kan få alvorlige konsekvenser for aktiemarkedet. Det skyldes fire ting, mener han.

Udbruddet ikke er begrænset til Kina, men har bredt sig globalt. Hertil kommer, at udbruddet stadig er i gang.

Nouriel Roubini tror heller ikke på, at markedet vil udvikle sig som en V-form i 2020. Han fremhæver, at hvis væksten i kinesisk økonomi falder to pct., vil det kræve otte procents vækst i de resterende tre kvartaler for at ramme en årlig vækst på 6 pct., som det forventes.

Men, hvis væksten kun er 6 pct. fra andet kvartal og fremefter, hvilket ifølge ham er mere realistisk, vil væksten i Kinas økonomi kun være på 2,5-4 pct. for hele året. Det vil ramme resten af verden som et chok.

Den sidste grund er ifølge Nouriel Roubini, at politikerne ofte reagere for langsomt. De er med hans ord 'bagefter kurven', og deres indgreb vil virke for sent.

