Aflyser karneval

Frygt for yderligere spredning af den frygtede coronavirus får nu Venedig til at aflyse byens karneval, der afholdes hvert år 40 dage inden påske. Det skriver Bloomberg.

Aflysningen følger i halen på de øvrige tiltag, Italien har indført de seneste dage for at inddæmme smittespredning, herunder 'lockdown' af byer syd for Milano.

Også det italienske modehus Giorgio Armani oplyste søndag, at man afholder sit show under den årlige modeuge i Milano uden publikum.

Det italienske hovedindeks på børsen i Milano kom i forvejen dårligst fra start blandt børserne i Europa i dagens handel med et fald på mere end 4 pct.