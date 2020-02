Aktieanalysechef kalder nedjustering for et forvarsel: Disse aktier bliver værst ramt

Apple tog mandag aften konsekvensen af udbruddet af det kinesiske coronavirus og nedjusterede sine forventninger til det igangværende kvartal.

Og det kommer selskabet ikke til at stå alene med, vurderer Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen.

Han ser nemlig nedjusteringen som et forvarsel om, at der er indtjeningsskuffelser på vej fra selskaber i hele verden relateret til virusudbruddet.

- Værst går det utvivlsomt ud over de kinesiske og fjernøstlige selskaber, men også mange vestlige selskaber vil stille sig i nedjusteringskøen i de kommende uger, vurderer han i publikationen "Aktiestrategi".

- Selskaber inden for serviceerhvervene med aktiviteter inden for rejse og turisme står blandt de mest udsatte. Det samme gør selskaber med en meget betydningsfuld leverandørkæde i Kina. Det kan helt sikkert medføre negative kursreaktioner, når selskaberne sænker deres prognoser som følge af coronavirusset, skriver han.

Siden coronavirusset brød ud i december i Hubei-provinsen, er flere end 70.000 mennesker blevet smittet, mens over 1800 er døde.

SYDBANK: VIRUSUDBRUD SKABER MIDLERTIDIGT "VÆKSTHUL"

Coronavirusudbruddet påvirker både Apples produktion i Kina samt efterspørgslen på det kinesiske marked, hvor forretningerne har haft færre kunder og kortere åbningstider.

Det fik mandag aften techgiganten til meddele, at den ikke venter at kunne nå det salgsmål på 63-67 mia. dollar for selskabets andet kvartal, som blev lagt frem i forbindelse med regnskabet for julekvartalet.

- Apple sætter ikke tal på de økonomiske konsekvenser, og det er utvivlsomt også svært for selskaberne at gøre de samlede negative effekter op her og nu. Især fordi udløbsdatoen på forstyrrelserne er ukendt, vurderer Jacob Pedersen.

Han forventer dog ind til videre, at investorerne vil være ret tilgivende over for negative nyheder relateret til virusudbruddet - også når det kommer til enkeltselskaber.

- Det skyldes i vid udstrækning, at den udbredte opfattelse blandt økonomer er, at virusudbruddet skaber et midlertidigt ”væksthul”, men at økonomierne herefter vil vende tilbage til det oprindelige væksttempo.

- Det synspunkt deler vi - indtil videre - og vi forventer således ikke, at virusset udløser et længerevarende, stort økonomisk tilbageslag, vurderer aktieanalysechefen i "Aktiestrategi".

/ritzau/FINANS