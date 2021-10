Aktiechef: 7 danske aktier, der kan blive ramt, hvis renten stiger

Frygten for inflation og stigende renter har den seneste tid lagt pres på en lang række aktier.

Det gælder især vækstaktierne - herunder teknologiaktier og grønne aktier - hvilket har lagt en dæmper på den danske aktiefest. Det skyldes, at vækstaktier fylder meget på det danske aktiemarked, forklarer Millionærklubbens porteføljeforvalter Michael Friis-Jørgensen, der til daglig er aktiechef hos rådgivningsvirksomheden HC Andersen Capital.

»Stigende renter rammer høj prissætning, og der er ikke ret mange billige aktier i C25-indekset - det er det, der er problemet,« udtaler Michael Friis Jørgensen.

Når renteudviklingen følges så nøje af investorerne, skyldes det, at den forventede indtjening i forbindelse med værdiansættelse af en virksomhed hvert år skal fratrækkes, hvad man ellers ville kunne tjene, hvis pengene var placeret i en amerikansk statsobligation.

Den regnetekniske manøvre kaldes en tilbagediskontering. De virksomheder, hvor forventningerne til den fremtidige indtjening er størst, bliver derfor også relativt begunstiget på aktiemarkedet, når renterne falder. Den indtjening, man forventer i fremtiden, slår med andre ord fuldt ud igennem i prisen på en virksomhed, hvis renten er 0. Sagt på en anden måde så gør stigende renter selskabernes pengestrømme ude i fremtiden mindre værd målt i nutidskroner, hvilket især rammer vækstaktierne,

Nedenfor kan du se en række danske C25-aktier, der for Michael Friis Jørgensen at se umiddelbart kan blive ramt, hvis renten stiger. Aktierne er listet i alfabetisk rækkefølge.

- Ambu

- Coloplast

- Genmab

- Netcompany

- Novozymes

- Vestas

- Ørsted

Han understreger dog, at han ikke ville sælge ud af aktierne på grund af rentefrygt alene.

»Vi kan godt udpege selskaber, der er sårbare i forbindelse med en rentestigning, men pas på med at stirre dig blind i én faktor. Der er nok en grund til, at aktierne er blevet prissat højt. Det kan godt være, at prissætningen kan sænkes en smule, men til gengæld har selskaberne nogle kvaliteter, der modvirker andre risici i markedet,« udtaler han og tilføjer:

»Jeg vlle ikke sælge ud af aktierne alene på baggrund af en rentefrygt, fordi det er ikke det eneste, der driver aktiemarkedet. Vi har eksempelvis været inde i en periode med usikkerhed, og her klarer danske kvalitetsselskaber sig godt, fordi de eksempelvis har pricing power,« udtaler han.

Pricing power dækker over, hvor følsom en virksomhed er, når den ændrer priserne på sine produkter. En høj grad af pricing power betyder, at virksomheden kan hæve prisen på produkterne eller sende regningen for højere omkostninger videre til kunderne, uden at produkter bliver så dyre, at efterspørgslen knækker.

Siden årets begyndelse er det danske aktiemarked - målt på C25-indekset - steget næsten 14 pct. Til sammenligning er det brede, amerikanske aktieindeks S&P 500-indekset steget 24 pct., mens det samlede europæiske børsmarked - målt på Stoxx600-aktieindekset - er steget 18 pct.

