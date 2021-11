Aktiechef advarer: Disse aktier er rigtig farlige lige nu - der lurer et blodbad

Det gældes om ikke at sælge ud af de forkerte teknologiaktier, efter rentefrygten har grebet aktiemarkedet.

Det påpeger Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef hos HC Andersen Capital og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Selvom udsigten til stigende renter har sendt en lang række teknologiaktier i rødt på det seneste, så skal investorer huske, at der er stor forskel på teknologiaktierne.

»Det er rigtig, rigtig vigtigt, at investorer deler teknologiaktierne op i to. Der er de store stabile tech-virksomheder, der selv om de har en høj prissætning stadig har en høj vækst. På den anden side er der så de dyre, højvækst-aktier. De er rigtig farlige lige nu,« udtaler han. Det sker med henvisning til selskaber uden indtægter, der er er sendt i vejret på børsen med forventning om stor indtjening.

Han kan med andre ord godt se en idé i at holde fast i teknologigiganter som for eksempel Amazon, Alphabet og Microsoft, der har en en høj indtjening, en høj vækst og som dominerer i deres respektive markeder.

»Der er ingen grund til at forlade dem og søge andre græsgange. Det er de små, højvækst tech-selskaber med en høj prissætning, hvor der lurer et blodbar. Der er allerede blod i gaderne i det undersegment, og det er accelereret de sidste 14 dage. Det er voldsomt, det der sker lige nu i undersegmentet,« udtaler aktiechefen.

Blodbadet fortsætter så længe, at der er en forventning om at prisen på penge stiger i 2022, vurderer Michael Friis Jørgensen med henvisning til både rentestigninger, men også det, at der trækkes likviditet ud af markedet. Det skyldes, at prisen på penge stiger, når der bliver færre af dem. Den amerikanske centralbank har eksempelvis bebudet, at man vil sænke sine store obligationsopkøb, der ellers har holdt en hånd under markedet.

»Det bliver et meget svært område at være investeret i de kommende måneder, for det her er ikke et tema, der lige nu ser ud til at forsvinde,« udtaler Michael Friis Jørgensen.

