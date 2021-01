Aktiechef om grøn optur: Investorerne har glemt disse aktier

De grønne aktier buldrer afsted, og investorerne flokkes om danske darlings som Vestas og Ørsted. Vil du med på bølgen, findes der imidlertid også andre mere ukendte muligheder i markedet, påpeger aktiechef Michael Friis fra HC Andersen Capital.

»Jeg synes, at investorer har glemt at rette deres blik visse steder hen. Vi jagter de her få aktier, og det giver høj prissætning. Der findes oversete aktier, som også kan have gavn af den grønne bølge,« siger han.

Ørsted er blevet belønnet af investorerne for at gennemgå en radikal transformation fra sort olieselskab til grøn mastodont. En lignende udvikling kan finde sted i forsyningsselskaberne, hvilket i så fald vil booste deres aktier, påpeger aktiechefen.

»Vi har set, hvordan indtjeningen i Ørsted er fordoblet i værdi, fordi forretningen bliver langt mere stabil og sikker. Mange forsyningsselskaber arbejder efter samme model mod en omstilling,« uddyber han.

Ét selskab er særlig attraktivt

Michael Friis har set sig lun på italienske Enel, som også findes i hans portefølje. Aktiechefen nævner bl.a., at han har tiltro til selskabets strategi og CEO, Francesco Starace.

»Mange forsyningsselskaber kører på, at de vil investere over i grøn energi, men jeg synes, at Enel er de mest reelle, og jeg tror, at de vil stå bedst. De har 95 pct. af deres kommende investeringer liggende i grøn energi,« siger Michael Friis.

Samtidig har forsyningssektoren været præget af lav vækst over det sidste lange stykke tid, men det kan meget vel ændre sig med grønne omstilling, argumenterer han.

»Skal vi have grøn omstilling, skal vi have bygget de her selskaber til at imødekomme det. Derfor tror jeg, at vækstraterne kan komme op i forsyningsselskaberne,« siger Michael Friis.

En kende mere usikkert

Enel-aktien er steget 23 pct. det seneste år og har en estimeret P/E-værdi på 18, ifølge data fra Bloomberg.

»Måske kan man finde et højere afkast der, fordi det endnu ikke er tordnet afsted, men det er klart, at det er mere usikkert, for investorerne skal først opdage, at der er et grønt tema, som vi burde prissætte anderledes, som ikke er 100 pct. relateret til grøn energi,« siger Michael Friis.

En højere prissætning kræver med andre ord, at investorerne får øjnene op for virksomhedens grønne profil – ligesom med Ørsted. Ørsted blev børsnoteret med en udbudskurs per aktie på 235 kr. i sommeren 2016, dengang det stadig hed Dong – en forkortelse for Dansk Olie og Naturgas. Nu ligger aktien omkring kurs 1400. I forsyningssektoren vil transformation dog foregå gradvist og forholdsvist langsomt, så det kan tage tid, før potentialet viser sig, pointerer aktiechefen. Læs også: Aktiechef: Disse aktier har stadig kæmpe potentiale trods stigning på 120 pct. i 2020 Analytikerne, der dækker Enel, er generelt positive på aktien, viser data fra Bloomberg. 23 analytikere anbefaler køb, fire anbefaler hold, mens to anbefaler at sælge. Deres gennemsnitlige kursmål ligger imidlertid på 9,13 og indikerer dermed et temmelig begrænset potentiale fra nuværende niveau på 8,9 euro. Aktien har bevæget sig forholdsvist pænt op i de sidste år; på fem er den steget 136 pct.

Gemmer danske aktier på skjulte skatte?

Hvis man er på udkig efter et dansk bud, der på samme vis er positivt påvirket af den grønne bølge, kan man tage et kig på kabelproducenten NKT, påpeger aktiechefen.

»Det er en afledt historie, hvor den grønne energi var kørt op hen over sommeren, og så finder man ud af, hovsa, der skal også bruges kabler, der skal binde det her sammen. NKT er bedre performende end mange af de grønne energiaktier,« siger han.

Derudover nævner han Rockwool som bud på en grøn aktie.

»Ellers skal du ned i small cap og Firsth North, men der ligger faktisk en hel del grønne,« siger Michael Friis og nævner eksempler som teknologivirksomheden FOM Technologies, der sælger højteknologisk forskningsudstyr, og cleantech-selskabet WindowMaster, der sælger indeklimaløsninger.

»Det er nogle af dem, der er kørt stærkt, men det er væsentligt mere risikabelt,« tilføjer han.

Som potentiel dansk investeringsmulighed nævner aktiechefen desuden den danske brintsatsning Green Hydrogen Systems, som har hyret rådgivere med henblik på en børsnotering.

