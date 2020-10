Aktien dykker 90 procent: Dansk selskab lukker ned

Det børsnoterede it-selskab Conferize lukker og slukker efter en årrække med underskud. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

»Bestyrelsen i Conferize A/S har torsdag måtte erkende, at der ikke er grundlag for at drive selskabet videre. Bestyrelsen har derfor besluttet at opsige ledelse og medarbejdere – og vil indstille til selskabets aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling at lade selskabet træde i solvent likvidation,« skriver selskabet i meddelelsen.

Ejerkredsen består bl.a. af den danske erhvervsmand Lars Kolind, som er bestyrelsesformand og ejer 20-25 pct. af selskabet ifølge CVR-registret. Aktien dykker godt 91 pct. på nyheden.

Download Euroinvestors app og få nyheder om aktiekurser og aktiemarkedet

Selskabet er blevet hårdt ramt af coronakrisen, forklarer virksomheden i meddelelsen.

»Covid-19 pandemien ændrede eventmarkedet markant. De fysiske events, som Conferize platformen tidligere sigtede mod at understøtte, er ophørt og kun delvist afløst af online events, der kræver en helt anden software platform,« skriver virksomheden.

Lars Kolind er bestyrelsesformand og en af de største aktionærer i Conferize. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Lars Kolind er bestyrelsesformand og en af de største aktionærer i Conferize. Foto: Sofie Mathiassen

Derudover har markedet været vanskeligt, hvilket også har været med til, at virksomheden har måttet kaste håndklæddet i ringen.

»Det [er] selskabets vurdering, at det fortsat vil være usikkert, hvorvidt der kan etableres overskud på driften indenfor en overskuelig årrække, og at det vil kræve tilførsel af mere end 30 mio. kr. til udviklings- og salgsarbejdet at nå dertil,« skriver selskabet.

Sponseret indhold: Sådan bliver du klar til fremtidens finansielle sektor

Men bestyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at rejse den nødvendige finansiering.

»I forlængelse heraf vurderer bestyrelsen tillige, at det vil være uforsvarligt at fortsætte den videre drift.«

Bestyrelsen forventer at afvikle selskabet solvent. Aktionærerne skal dog forvente »intet eller kun et ubetydeligt provenu,« fremgår det.

Selskabet lavede i 2019 et underskud på knap 35 mio. kr. mod et tab på 7 mio. kr. året før, viser regnskabet. Selskabet gik på børsen i juni 2017 med en »drømmedebut« og en stigning på 100 pct. på to dage til 16 kr. ifølge Berlingske. Siden har børseventyret imidlertid udviklet sig til at blive en særdeles kedelig historie, hvor kurven har været nedadgående. Nu ligger aktien i kurs 0,7 - og snart er det efter alt at dømme så helt slut.

Læs også: To mega trends smelter sammen - her er aktielisten med sundshedsteknologi

Læs også: Kæmpe brag i vente: 'Det kan blive rigtig, rigtig grimt'