Aktiestrateger: Disse aktier har stort kurspotentiale i det nye årti

Det er blandt tech-selskaberne, at aktievinderne skal findes i det nye årti.

Det vurderer flere aktiestrateger over for Børsen. Hos både Danske Bank samt investeringsforeningen C Worldwide vurderer aktiestrateger, at selskaber inden for sundheds- og medicinalsektor vil klare sig godt.

I takt med, at vi lever længere og længere vil der være behov for, at sundhedsområdet bliver effektiviseret, så udgifterne ikke løber løbsk, forklarer Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen. Løsningen er teknologi.

Samme toner hører man fra Morten Springborg, der er temaspecialist hos C Worldwide.

- Vi kender endnu ikke de langsigtede vindere. Men mange har lagt billet ind på at være til stede. Nogle af tech-giganterne er til stede. Apple forsøger gennem opsamlingen af personlige sundhedsdata at skabe en form for monetarisering. Google er også til stede. Philips, som er blevet genfødt i en mindre størrelse, men nu med fokus på sundhedsteknologi, har lagt billet ind, og der er en amerikansk spiller, der hedder Intuitive Surgical, som er verdensledende indenfor robotoperationer, udtaler Morten Springborg til Børsen.

Morten Springborg påpeger, at handelsopgøret imellem USA og Kina kan betyde, at amerikanske tech-selskaber kommer til at tabe markedsandele på det vigtige kinesiske tech-marked.

Det vil give plads til asiatiske tech-selskaber. Han fremhæver dog to europæiske tech-selskaber, nemlig tyske Infineon og franske ST Microsystems, der står til at vinde på den strukturelle udvikling.

