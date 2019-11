Alibaba solgte for 110 milliarder på 90 minutter

På blot 90 minutter efter handelsdagen var i gang hos den kinesiske internetgigant, Alibaba, havde selskabet solgt varer for godt 110 milliarder danske kroner.

Det sker i forbindelse med den såkaldte singledag mandag, hvor det at være single bliver fejret, skriver Bloomberg

Opgøret imellem USA og Kina har ellers ført til uro ikke mindst på aktiemarkederne, men blandt Kinas største firmaer ventes Alibaba at klare skærene takket været et stigende forbrug.

- Alibaba vil nok blive den, der kommer ud af handelskrigen i bedst form sammenlignet med Baidu og Tencent, vurderer Richard Wong fra konsulentfirmaet Frost & Sullivan over for Bloomberg Television.

- Den nuværende stemning og tillid i forhold til forbruget er stadig relativ høj, udtaler han.

I Kina er salget på singledag vokset år for år. Sidste år solgte Alibaba varer for lidt over 200 milliarder danske kroner den 11. november. Det er uvist, hvordan singledagen opstod. En historie går på, at fire unge singlefyre på universitet i Nanjing fandt på at bruge datoen 11.11 til at fejre, at de var single.

Kinesiske Alibaba holdt sit første store singledag-udsalg 11. november 2009.

