Alt kan ske på markedet nu: Selv Lars Tvede holder krudtet tørt

Alt kan ske på markedet nu, og derfor har selv Lars Tvede valgt at have masser af kapital på sidelinjen.

Han har fingeren på handelsknappen, men forholder sig lige nu i ro. Det fortæller den danske finansmand i et interview med Euroinvestor. Han står i spidsen for den nyligt lancerede hedgefond Atlas Global Macro, der forvalter op mod 1,8 mia. kr.

Han har valgt at have 50 mio. euro – svarende til omkring 370 mio. kr. – på sidelinjen. Det skyldes den tilstand, som børsmarkederne befinder sig i lige nu.

»Der er perioder på børsmarkederne, hvor det langsigtet peger i én retning, mens det på kortere sigt peger i den modsatte retning. I de perioder er det min erfaring, at det typisk betaler sig ikke at være for aktiv,« fortæller den garvede investor, der trækker på mere end 35 års erfaringer med finansmarkederne.

Lars Tvede mener ikke desto mindre, at vi befinder os i den tidlige fase af et globalt økonomisk opsving, som vil vare frem til 2026-2030. Opsvinget vil blive båret af en ekstrem lempelig pengepolitik og ekstremt velpolstrede forbrugere, som har virkelig mange penge at bruge af, forklarer han.

Han har indgående beskæftiget sig med konjunkturcyklerne, altså den underliggende økonomiske udvikling, hvilket han har beskrevet i flere af sine bøger – blandt andre i 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Børshandlens Psykologi' og ‘Bobler, Bullshit og Børsfest’. Det er på samme baggrund, at han afventer, at en lang række indikatorer peger i samme retning.

»Jeg er ikke 100 pct. investeret i aktier lige nu, Vi har omkring 50 mio. euro i kontanter på sidelinjen. Det indikerer, at vi sidder lidt defensivt – særligt i betragtning af, at vi har mulighed for at geare op til mere end den investerede kapital. Hvis vi kommer ind i en periode med gennemgående kursændringer og trende, så går jeg i trading mode og bliver mere aktiv,« udtaler hedgefondchefen. Han sammenligner situationen med, at man kører i bil i andet gear med foden let på speederen.

»Lige nu er markederne der, hvor vindretningen peger den ene vej, mens strømmen går den anden vej på børsmarkederne. Det er en sværere periode, hvor jeg typisk bliver meget langsigtet og køber det, som har værdi, mens jeg samtidig har valgt at have kontanter på sidelinjen. Børsmarkederne opfører sig lidt trendløst lige nu, men det mest sandsynlige er, at vi skal tættere på – eller ind i – fjerde kvartal, hvorefter vi fortsætter opad,« udtaler han.

Lars Tvede understreger, at der er tale om gæt, og at han er parat til at revidere sin vurdering, hvis udviklingen ændrer sig.

Han påpeger dog, at det ikke er unormalt, at man over sommeren og ind i starten af efteråret oplever det, som han beskriver som »kedelige« børsmarkeder.

»Det er også derfor, at der er rigtig meget, hvor jeg sidder med fingeren på knappen, men hvor jeg venter med at trykke,« udtaler han.

Lars Tvede har tidligere demonstreret, at han forstår at time markederne, for eksempel da han i foråret 2020 formåede at sælge sine aktiepositioner få dage før de massive corona-kursfald. Kort inden kursfaldene stoppede formåede han på ny at time markedet, da han begyndte at købe op igen, hvorefter markederne begyndte at stige. Det kan du læse mere om her.

Atlas Global Macro har netop indgået en aftale med Nordnet, der gør det muligt for platformens kunder at købe sig ind i hedgefonden. Det kan du læse mere om her.

