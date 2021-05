Amerikansk stjerneinvestor i hidtil største nedtur for året

Knap 35 pct.

Så meget er flagskibsfonden i Ark Innovation ETF i stjernekapitalforvalterens Cathie Woods investeringsfirma Ark Invest faldet siden den toppede i midten af februar.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

I går mandag, da børserne i USA lukkede, nåede Ark Innovation sit hidtidige lavpunkt i år. Indtil videre er ETF'en, der blandt andet består af aktier som elbilproducenten Tesla, telemedicinselskabet Teladoc Health, betalingskoncernen Square og onlinetjenesten Roku, faldet mere end 13 pct. i maj og mere end 16 pct. i hele år 2021.

I videoen ovenfor ses udviklingen i markedsværdien p.a. for nogle af verdens største tech-aktier. Markedsværdien er omregnet til USD. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

Det er ikke første gang, at Cathie Woods fonde er ramt af store fald. I starten af marts i år var flagskibsfonden igen i uvejr, der blandt andet skyldtes store fald i Tesla og Square. Faldet fik ikke Cathie Wood til at ryste på hånden. Ifølge MarketInsider solgte kapitalforvalteren ud af teknologikæmper som Apple, Amazon og Googles moderselskab Alphabet. Det kan du læse mere om her.

Cathie Wood fra Ark Invest har været en af de mest omtalte porteføljeforvaltere i 2020 og ind i 2021. Kapitalforvalteren satsede på især teknologiaktier og biotekaktier med en forventning om, at netop de selskaber kunne disrupte deres respektive brancher. Under den brutale coronanedtur i foråret 2020 endte en lang række af Ark Invests aktier med at stige kraftigt.

Ark Innovation ETF'en var oppe med 150 pct. i 2020. Til sammenligning steg det teknologitunge Nasdaq-indeks 44 pct. i samme periode.

