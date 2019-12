Analytiker ser stort potentiale: 'Det er den aktie, jeg tror mest på i 2020'

Kan en udbombet biotekaktie gøre comeback i det nye år?

Det mener i hvert fald teknisk analytiker Christopher Wold, der er kendt fra Millionærklubben.

- Intrexon er min favorit-aktie lige nu. Den kan stige et godt stykke over 100 pct. - måske mere. Det er den aktie, jeg tror mest på i 2020, siger Christopher Wold, ifølge Børsen.

Intrexon har specialiseret sig i at udvikle biologisk-konstruerede løsninger til blandt andet patienter, industrien og landbruget. Du kan læse mere om selskabet her.

Christopher Wold har selv købt op i den amerikanske aktie ved kurs 5.84. Som teknisk analytiker gør han brug af Elliott Wave-teorien, der handler om, at aktiekurserne bevæger sig i bestemte bølger.

Det er baseret på massepsykologi blandt investorerne, prisstatistik og matematik, som sandsynliggøre hvor kursen topper eller rammer bunden.

Når det går opad, vil stigningen ske i fem bølger opad. Derefter følger tre bølger i en nedadgående bevægelser.

Han vurderer over for avisen, at Intrexon i 2019 har lavet en bundformation, og har et kursmål på ca. 13 dollar. Han påpeger samtidig, at kursen skal holde sig over 4.

Christopher Wold fremhæver, at det er en risikabel aktie.

Han har tidligere fortalt, at han derfor altid arbejder med stop loss-funktionen, der gør, at aktien bliver solgt, hvis den rammer en bestemt kurs i tilfælde af, at han tager fejl i sin analyse.

Det begrænser en investors tab, hvis der pludselig kommer en dårlig nyhed, regnskab eller noget tredje.

Læs også: Aktiestrateg advarer: Du ser det først, når det er for sent

Læs også. Teknisk analytiker: 9 aktier og deres potentiale