Ansatte: Vi blev truet med opsigelse for at kæmpe for klimaet

E-handelsgiganten Amazone har truet med at fyre en række ansatte, der kæmper for, at selskabet bør gøre mere for at tackle klimaproblemerne.

Sådan lyder anklagen fra flere medarbejdere, fortæller BBC.

Flere ansatte er ifølge gruppen 'Amazon Employees for Climate Justice' blevet udspurgt af selskabets juridiske afdeling og HR-afdelingen om udtalelser, som de ansatte skulle være kommet med.

'Nogle ansatte fik efterfølgende en email med trusler om opsigelser, hvis de fortsatte med at udtale sig imod Amazons forretning', lyder det fra gruppen på twitter.

Over for BBC påpeger den kinesiske e-handelsgigant, at reglerne ikke er nye. Selskabet fremhæver samtidig, at det for nylig har opdateret dets politik, 'som gør det lettere for ansatte at deltage i eksterne aktiviteter som taler, interview samt bruge selskabets logo'

Amazone tilføjer, at 'som med hvilken som helst andet firma, får ansatte en besked fra HR-teamet, hvis vi hører om en episode, hvor vores politik ikke er blevet fulgt'.

Klimaforkæmperne mener, at Amazon skal arbejde for at være CO2-neutrale i 2030, begrænse dets brug af fossile brændstoffer samt stoppe økonomiske bidrag til politikere og lobbyister, der benægter, at der findes klimaforandringer.

