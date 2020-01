Bestyrelsesformand afviser rygte: 'Aftalen er alt andet end død'

Var der et brud på vej imellem de to allierede i bilverdenen?

Det var der forlydende om, men nu afviser den franske bilkæmpe Renault og selskabets japanske allierede, japanske Nissan Motor rygterne.

Alliancen, som også omfatter japanske Mitsubishi Motors er med deres ord 'solid, robust, og alt andet end død,' udtaler bestyrelsesformanden for Renault, Jean-Dominique Senard til den belgiske avis L’Echo.

Det sker efter meldinger om et brud imellem de to selskaber ifølge Reuters fik deres aktier til at dykke.

Lignende toner hørte man fra Nissan, som påpegede, at man på ingen måde overvejede at opløse alliancen.

Meldingerne om, at de to selskaber ville opløse deres alliancen gik imod, hvad man ser andre steder i branchen. Altsammen i en tid, der er præget af, at bilerne skal overholde stadig skrappere miljø- og kllimalovgivning, men også i tid, hvor der udvikles elbiler.

Her forsøger man at konsolidere sig, som eksempelvis bilproducenterne Fiat Chrysler og PSA Peugeot, der har skrevet under på en fusionsaftale.

