Blodrøde aktiemarkeder – det råder Nordea sine kunder til nu

Mandag skyllede en flodbølge af kursfald igennem aktiemarkederne.

Store dele af verdens børsmarkeder var præget af faldende kurser. Som investor gælder det imidlertid om at holde fast i sine aktier, lyder rådet fra Nordeas chefstrateg, Andreas Østerheden.

»Vi anbefaler selv vores kunder at have is i maven og se igennem de udsving, der er på markederne på grund af usikkerhed,« forklarer han.

Er dette en opsamlingsmulighed?

»Vi fastholder p.t. en lille aktieovervægt, men går på nuværende tidspunkt ikke ud og øger aktievægten yderligere i porteføljerne,« forklarer chefstrategen og tilføjer:

»Vi har særligt i løbet af sommermånederne rådet vores kunder til at tage et risikotjek på porteføljerne og rebelancere, hvis aktieandelen er blevet for høj. Det er vigtigt i tider hvor det går godt på aktiemarkederne ikke at lade sig rive med og lade aktieandelen blive for høj.«

Vil du kalde det en mulighed for nye investorer for at komme ind i markedet?

»Er man ikke endnu i markederne, så er det vores anbefaling at blive investeret, og her kan man passende bruge nogle af de kursudsving, der kommer indenfor den nærmeste fremtid. Men det vigtigste er faktisk at komme i gang, for venter man længe med at komme i markedet, kan man risikere at gå glip af et afkast,« forklarer han og tilføjer: »Tid i markedet er vigtigere end timing.«

Han understreger, at det brede amerikanske aktieindeks, S&P 500-indekset, kun er 4,5 pct. fra topniveauet i starten af september. Han fremhæver samtidig, at det på ingen måde er unormalt at se udsving på aktiemarkederne i den størrelsesorden, som vi oplevede mandag.

Chefstrategen understreger, at storbanken fortsat ser et potentiale i den del af aktiemarkedet, der kaldes for 'Finans' samt amerikanske aktier generelt. Nordea har omvendt en 'undervægt'-anbefaling på 'forsyningsaktier'.

