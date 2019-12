B&O-aktien styrtdykker

B&O-aktien er under massivt pres tidligt onsdag.

Den er i skrivende stund faldet næsten 20 procent, så den ligger i kurs 31.

Manges øjne er rettet mod den danske aktie, efter elektronikkoncernen nedjusterede sine forventninger tirsdag aften.

Det er den fjerde nedjustering inden for blot 12 måneder. Og det får ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet alle 'alarmklokker til at ringe'.

»Ved de tidligere tre nedjusteringer er aktien faldet med over 25 pct. Ikke meget tyder på, at det ikke mindst bliver den samme reaktion, som rammer investorerne, når virkeligheden melder sig ved børsens åbning. Fire nedjusteringer på stribe er ikke kun slemt, men reelt katastrofalt,« skriver Per Hansen, ifølge jp.dk.

Opdateres...

