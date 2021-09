Børshus ser kæmpe kurspotentiale i lille dansk aktie

Der gemmer sig et langt større potentiale i det danske First North-selskab Penneo

Det mener finanshuset Redeye, der har indledt dækning af den danske softwarevirksomhed. Selskabet har udviklet en særlig software, som gør det enkelt og hurtigt for revisionshuse at lade deres klienter underskrive eksempelvis årsregnskaber med NemID-signatur og få digitaliseret hele det bagvedliggende workflow.

Penneo-aktien bør ifølge analytikerne hos Redeye koste 53 kr. med et yderligere kurspotentiale på 30 pct. – dvs. til 68,9 kr. Penneo handles lige nu i kurs 42,5. Det indikerer et kurspotentiale på

»Penneo har en af de mest attraktive vækstprofiler blandt de nordiske børsnoterede Saas-selskaber,« skriver analytikerne Fredrik Nilsson og Jacob Svensson fra Redeye bl.a. i analysen, som er betalt af Penneo selv.

Det danske selskab blev børsnoteret til kurs 11,06 i juni 2020. Siden da har Penneo opjusteret sine forventninger til ARR, som er abonnementsforretningen målt på årlig værdi, og er et udtryk for tilbagevendende indtægt.

Hvis alt går efter planen sigter Penneo at blive optaget på hovedbørsen i marts 2022. Penneo forbereder samtidig en kapitalforhøjelse på omkring 100 mio. kr. Pengene skal sætte fart i væksten. Det kan du læse mere om her.

