Børshus tror dansk aktie kan stige næsten 400 kr.

Potentialet i ALK-Abelló er ikke afspejlet i den aktuelle aktiekurs, lyder det nu fra et finanshus.

En aktie i det danske allergiselskab burde ligge i kurs 3750 kr, vurderer kr. af ABG Sundal Collier, der har løftet kursmålet fra 3350 kr. Det fremgår af Bloomberg, hvor det samtidig fremgår, at finanshuset har en køb-anbefaling på allergiaktien.

Vi taler om et dansk selskab med næsten 2500 ansatte, der har specialiseret sig inden for allergimedicin.

Udmeldingen fra ABG Sundal Collier kommer efter, at ALK-Abelló torsdag har fremlagt regnskabstal for udviklingen i de sidste tre måneder. Her overgik allergiselskabet analytikernes forventninger på både top- og bundlinjen.

Den danske allergikæmpe hæver forventningerne til omsætningen, og venter nu en organisk omsætningsvækst på 11-12 pct. Forventningen lød tidligere på en vækst på 10-12 pct. Det kan du læse mere om her. Du kan se, hvad Sydbank mener om regnskabet her.

De nye tal fra allergiselskabet sendte torsdag aktiekursen i vejret med næsten 11 pct., men kurspotentialet er endnu ikke indfriet, vurderer finanshuset.

ALK-Abelló-aktien lukkede i kurs 3358 kr. torsdag, hvilket indikerer et kurspotentiale på yderligere 12 pct. – svarende til en stigning på 392 kr.

ALK-Abelló løfter også forventningerne til indtjeningen, skriver MarketWire. Nu ses driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) at lande på 500-550 mio. kr. Allergiselskabet forventede tidligere at driftsresultatet endte på 450-500 mio. kr.

ALK-Abelló løfter samtidig forventningerne til selskabets frie pengestrømme til 200 mio. kr. Det lød tidligere på minus 100 mio. kr.

