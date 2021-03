Brutalt udskilningsløb venter grønne aktier i 2021

Der vil ske et brutalt udskilningsløb blandt grønne aktier i løbet af 2021.

Det forudser investeringsøkonom Per Hansen fra investeringsplatformen Nordnet. Udmeldingen skal ses i lyset af, at 2020 blev et år, hvor investorer investerede massivt i bæredygtige aktier. En lang af aktierne blev imidlertid handlet op i niveauer, der ikke levnede megen plads til fejltrin eller skuffelser.

»Jeg tror, at vi får en enorm usikkerhed om de grønne aktier i 2021, og at der kommer fokus på prisfastsættelsen på kort sigt. Opportunister vil tale for nye kursstigninger, men vi kommer til at mangle brændstof, fordi der er nogle, der har brændt fingere, og som vil tøve med at springe med på vognen igen,« udtaler Per Hansen.

»2021 bliver første fase af den grønne omstilling 2.0, hvor nogle af selskaberne, der er steget rigtig meget vil rejse nye penge. Det er ikke selskaber som Ørsted og Vestas, der er fuldt kapitaliseret,« udtaler Per Hansen. Det drejer sig i stedet om yngre vækstselskaber, forklarer han.

»De selskaber vil sige 'Det kan godt være, at du ser på en aktiekurs, der er faldet fra 180 til 70, men vi ser på en aktiekurs, der er steget fra 10-20 stykker op til 70, så vi vil hente ny kapital. For vi vil sikre os, at vi har penge til at udvide for,« udtaler han.

Per Hansen forudser, at det vil skabe et dilemmer for nogle investorer, hvor de risikerer at få udvandet deres aktier. De vil være tvunget til at købe mere op selskaberne, hvis de ikke vil affinde sig med, at deres ejerandel skrumper, når selskaberne trykker nye aktier for at rejse penge.

»Jeg tror, at den grønne omstilling kommer til at køre videre over de næste mange årtier, men jeg tror også, at det er gameover for nogle af 2020s aktieraketter. Nogle selskaber vil have let adgang til penge, nogle kan kun lige klare det med en udvanding af de eksisterende aktionærer, men nogle af de grønne aktier vil ende med at falde igennem og nogle, der kun strålede i 2020,« udtaler Per Hansen.

Det skyldes blandt andet, at stigende renter er blevet et emne i 2021. Det er relevant, for der er en rentefølsomhed i mange grønne selskaber, forklarer Per Hansen.

»Den grønne omstilling betyder stærk vækst i indtjeningen langt ude i fremtiden, men det skal afspejles i nutidens aktiekurser. Jo højere rente, jo lavere nutidsværdi. Jo lavere rente, jo højere nutidsværdi. Jeg tror, at mange grønne investorer vil finde ud af, at 2021 bliver et dårligt år.« udtaler Per Hansen.

»Det bliver svært for den gennemsnitlige grønne investor at få et rigtig godt afkast i 2021, og det bliver dramatisk anderledes end 2020. Det er kun naturligt, for i 2020 sørgede tidevandet for, at alle både kunne sejle, uanset hvor de var henne,« udtaler han.

