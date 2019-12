Cheføkonom: Det her er den største trussel mod verdensøkonomien

Den største trussel mod den globale økonomi ligger mod øst.

Sådan lyder advarslen fra kreditratingbureauet Moody's cheføkonom, Mark Zandi, ifølge CNBC.

»Jeg ville pege på den kinesiske virksomhedsgæld som den største trussel. Og den vokser utrolig hurtigt,« udtaler han.

Mange selskaber kæmper ifølge ham med en nedgang i væksten, der blandt andet kommer fra handelskrigen imellem USA og Kina, men også andre faktorer.

Mark Zandi mener at kunne se et lignende billede i USA - bare ikke i samme udstrækning.

Der har ifølge ham været en ganske betydelig vækst i lån til højt forgældet selskaber, og de er sårbare, hvis økonomien sænker farten.

Den høje gæld kan blive et problem, når den næste recession rammer.

»Man skal altid være bekymret for gæld, fordi de historiske erfaringer siger, at gæld som sådan sjældent er det, der udløser recessioner eller finansielle kriser, men det har det med at forværre dem,« sagde Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, til Berlingske tidligere i året.

Læs også: Ekspert advarer: Du ser det først, når det er for sent

Læs også: Aktieanalysechef: 5 aktier med kurspotentiale til 2020