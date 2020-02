Chefporteføljeforvalter: Derfor skal du overveje at have udbytteaktier

Der er flere grund til at overveje at få udbytteaktier ind i porteføljen. Det fortæller Michael H. Clemens, der er chefporteføljeforvalter for den danske kapitalforvalter BankInvests aktiefond ‘Højt Udbytte Aktier’.

Udbytteaktier har nemlig i gennemsnit historisk set gjort det bedre end det generelle aktiemarked. Derudover har udbytteaktier givet et bedre afkast med en lavere risiko.

Han fremhæver også, at udbytteaktier gør det bedst, når aktiemarkedet som helhed gør det dårligt.

»Udbytteaktier gør det bedst, når aktiemarkederne falder. De falder mindre, når kurserne falder meget, mens de omvendt stiger lidt mindre, når kurserne stiger,« forklarer han.

Det er mindre udsving på vejen op og på vejen ned, og hvis du lægger det sammen, er der et lille plus til fordel for udbytteaktier, fortæller Michael H. Clemens.

Det er et træk ved udbytteaktier, der historisk set har været gældende mere eller mindre i hele verden.

Langsigtede investorer har historisk fået et bedre afkast med mindre risiko, påpeger han.

Hvis du er kortsigtet, så kan du opstille et scenarie, hvor aktiemarkedet et år stiger 25 pct. Så skal du selvfølgelig ikke have udbytteaktier, men aktier, der er mere fart i. Så ville dine aktier måske stige 25 procent, mens dine udbytteaktier eksempelvis kun ville stige 20 pct. Men hvad nu, hvis du tager fejl?

Hvad nu, hvis aktiemarkedet falder med 20 procent, så kan det være, at dine udbytteaktier kun falder 15 pct, forklarer chefporteføljeforvalteren. Hvis du ikke ved, om markedet skal op eller ned, har du med andre ord en bedre risikoprofil ved at lægge dig i udbytteaktier. Dertil kommer, at du også får udbytter, påpeger chefporteføljeforvalter.

»Det er altid risikabelt, hvis du kun har én aktie, men hvis du har en diversificeret portefølje, så er ‘udbytte’ næsten lige så sikkert som amen i kirken,«udtaler Michael H. Clemens.

Han påpeger, at det mest sikre ved aktier er, at de er usikre - ingen ved, om de skal stige eller falde - men det andet mest sikre er imidlertid udbytte.

Udbytte er meget mere stabilt, end andre forhold, der har med aktier at gøre, eksempelvis kurs, resultat og EPS, forklarer han.

Geninvestering af udbytte

Har du udbytteaktier gælder det om at geninvestere dit udbytte.

Ved at kontinuerligt at geninvestere dit udbytte, så rammer du både de tidspunkter på aktiemarkedet, der viser sig at være henholdsvis dyre eller billige.

Når aktiemarkedet er rigtig dyrt, er dividend yield lavt, fordi så er aktiekursen presset i top. Dividend yield er udbyttet i procent af aktiekursen Hvis du eksempelvis har to pct. i dividend yield, geninvesterer du dem i dyre aktier. Men på bunden - når kurserne er lave - er dividend yield eksempelvis fire pct., som du så geninvesterer i billige aktier.

På den måde ender du med at købe for fire procent billige aktier og to procent dyre aktier, hvilket i gennemsnit giver dig en smart geninvestering henover årene, forklarer Michael H. Clemens

Det er sjældent blandt udbytteaktier, du finder kursraketterne, når aktiekurserne stiger til vejrs. Men når opsvinget bliver afløst af turbulens eller nedgang på markederne, klarer udbytteaktierne sig traditionelt bedre end aktierne generelt. Vis mere Det er sjældent blandt udbytteaktier, du finder kursraketterne, når aktiekurserne stiger til vejrs. Men når opsvinget bliver afløst af turbulens eller nedgang på markederne, klarer udbytteaktierne sig traditionelt bedre end aktierne generelt.

Han peger samtidig på, at man virksomheder gennemfører aktietilbagekøb eller køb af andre virksomheder, når aktiekursen er høj i stedet for også de år, hvor aktiekursen er lav.

»Mange virksomheder køber aktier tilbage til kurser, der er over gennemsnittet, hvilket jo er uhensigtsmæssigt,« fortæller Michael H. Clemens.

Det er derfor bedre givet ud at købe aktier i selskaber, som køber aktier tilbage hvert eneste år i stedet for kun de år, hvor det går godt, påpeger han.

Udbytte for egne penge

Det er samtidig vigtigt, at selskaber, der betaler udbytte, har en bæredygtig forretning.

»Det er vigtigt, at selskaberne kan betale udbytte af driften i stedet for lånte penge i banken. Hvis selskabet gør det, kan investorerne kommer gruelig galt afsted,« påpeger Michael H. Clemens.

Det er en dårlig kombination, hvis selskabet betaler højt udbytte, men har høj gæld. Dem som har lånt selskabet penge har altid førsteret til pengene og banken kommer altid før aktionærerne, så undgå udbytteaktier med for megen gæld, for du kommer i anden række, hvis det går galt, påpeger Michael H. Clemens.

Al udbytteinvestering - og al anden investering i øvrigt - falder tilbage på cashflow. Hvis Udbytterne og aktietilbagekøbene ikke er dækket af cashflow, så ender det galt på et eller andet tidspunkt, forklarer han.

»Man skal være sikker på, at udbyttet er bæredygtigt, så det kan blive ved år efter år. Det er ikke vigtigt, hvad der blev betalt sidst år, men at selskabet kan gør det næste år og året efter. Derfor må selskaberne heller ikke betale for meget i udbytte. Hvis dividend yield er for højt, kan det være et faresignal om, at der kan være noget galt. At det udbytte måske ikke kommer næste år,« udtaler han.

