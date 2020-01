Chefstrateg: Dette er det værste en investor kan gøre lige nu

Aktierne har nået rekordhøjder. Men hvis du er fristet til at tage profit hjem, så lad være.

Det er budskabet fra chefstrateg Amanda Agati fra PNC Financial, ifølge CNBC.

Hun mener ikke, at markedet har nået toppen endnu, og investorer kan derfor gå glip af nye stigninger.

»Det værste, at kunder og investorer kan gøre med markedet på nuværende niveau, er at trække stikket og undervægte aktier,« fortæller hun til CNBC.

Udmeldingen kommer på trods af, at det amerikanske aktieindeks Dow Jones krydsede 29.000 for første gang nogensinde.

Alt sammen efter en stigning på 32 procent fra den brutale juleaften i 2018, hvor markederne var blodrøde. Siden dengang er det brede S&P 500-indeks oppe med næsten 40 procent.

Hun fortæller, at PNC Financial har et rimeligt positivt syn på 2020.

Hun forventer, at stigningerne tager en pause eller sænker farten, så fundamentalerne kan følge med.

En lignende vurdering har chefstrategen fra investeringsbanken UBS, Francois Trahan, også givet udtryk for.

Han ser for sig, at det amerikanske indeks vil opleve et kraftigt fald i første halvdel af året, for derefter at stige igen til samme niveau i anden halvdel af året.

Læs også: Ekspert: Disse 5 undervurderede aktier satser jeg på

Læs også: Ugens aktie: Attraktiv udbytteaktie med upside fra sort og grøn energi