Chefstrateg: Dette kan blive en kæmpe overraskelse i 2020

Der kan komme en betydelig overraskelse i 2020.

Sådan lyder det fra Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, i Millionærklubben.

Den nye centralbankchef i Europa, Christine Lagarde, har startet et større gennemsyn af ECB samt de muligheder, som centralbanken har.

»Jeg tror, at det er ved at være en relativt udbredt opfattelse, at de negativ renter snarere har en skadelig effekt på økonomien frem for en positiv,« fortæller Henrik Drusebjerg.

Han hæfter sig ved, at den svenske rigsbank har meddelt, at den lader renten gå mod nul for at undgår det fænomen.

»Det kan være den store 'surprise' i 2020, at Christine Lagarde og Europa fundamentalt ændrer ECBs politik, og de parametre, som de styrer efter. Det kan blive uhyre interessant.«

Den udlægning er chefstrateg Steen Jakobsen fra Saxo Bank enig i.

»Bevægelsen væk fra negative renter er kun et spørgsmål om tid,« udtaler Steen Jakobsen.

En af de ting, som det kan give fart i, er bankaktier, udtaler han.

Han vurderer, at Christine Lagarde har politisk opbakning fra Tyskland, og at det derfor er muligt.

Begge chefstrateger tror på, at sådan en rente-ændring vil blive taget godt imod i aktiemarkedet.

Læs også: Seniorstrateg fremhæver tre billige sektorer: Udnyt uroen

Læs også: Ekspert: Disse 5 undervurderede aktier satser jeg på