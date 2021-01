Chefstrateg: Her er mine bedste råd til køb af grønne aktier

Danske Banks chefstrateg giver sine bedste råd til, hvordan investorer kan købe ind i den bæredygtige omstilling.

Den grønne bølge ruller på aktiemarkedet, og danskerne er vilde med aktier som Vestas og Ørsted. Men de to danske darlings risikerer at løbe med for stor en del af opmærksomheden, lyder vurderingen fra chefstrateg i Danske Bank, Henrik Drusebjerg.

»Vi har en tendens til at kigge meget lokalt og har en stærk tradition indenfor vindmøller, men vi skal også huske, at der findes en hel verden udenfor, og nogle af de helt store vindere på fremtidens teknologier indenfor grøn omstilling kan meget vel findes i Asien,« siger Henrik Drusebjerg.

Derfor bør investorer have et globalt fokus, og det kan være en idé at kigge mod øst. Konkret nævner chefstrategen, at Kina kan gemme på spændende muligheder – et land, der i dag er verdens største CO2-udleder og vil være CO2-neutral i 2060.

»Det er ret interessant, at et af de lande, som har været mest udskældt af alle, har været Kina, fordi deres ressourceforbrug er så voldsomt. Men omvendt er det også der, at vi begynder at kunne finde flere og flere selskaber, som klarer sig godt og arbejder dygtigt med forskellige områder af bæredygtighed,« siger Henrik Drusebjerg.

Spred din risiko

Den grønne omstilling er først lige begyndt, hvilket gør det svært at udpege vinderaktierne, pointerer Henrik Drusebjerg. Derfor er spredning alfa og omega, og Danske Bank råder sine kunder til at købe en fond, der giver en bred eksponering mod grønne energiaktier.

Konkret anbefaler banken typisk ETF’en iShares Global Clean Energy, der dækker 30 af de globale største bæredygtige energiselskaber. Fonden investerer i både Ørsted og Vestas, men også et par kinesiske aktører florerer i beholdningen.

Fonden tæller to kinesiske virksomheder: Xinyi Solar, der producerer glas til blandt andet solceller, og Daqo New Energy, der producerer blandt andet polysilicium til brug i solcelleanlæg. De to aktier er steget over henholdsvis 220 og 620 pct. det seneste år.

Fonden steg samlet 120 pct. i 2020, mens den i år er oppe med omkring 13 pct. Selvom gruppen af grønne aktier er steget meget, er der imidlertid stadig mere at komme efter, mener Henrik Drusebjerg.

Udsvingene vil dog blive mere markante end det generelle aktiemarkedet, lyder hans vurdering. Det er en af grundene til, at investorer gerne skal have en tidshorisont på minimum tre år eller længere, hvis de vil hoppe med ombord.

»Hvis du ikke kan se tre år eller mere frem, skal du helt lade være,« siger Henrik Drusebjerg.

Blå sol og medvind i 35 år

Står du på vippen til at fylde nye aktier i porteføljen, kan du med fordel gennemgå et par trin, før du trykker på købsknappen. Især med grønne energiaktier er det vigtigt at være kritisk overfor forretningsmodellen, påpeger Henrik Drusebjerg.

»Det er rigtig vigtigt med sund fornuft i det her, fordi der helt sikkert vil være mange af de gode ideer derude, som falder igennem. Hvad er udsigten til, at selskabet rent faktisk kan tjene penge? Kræver det, at solen bliver blå, og vi får medvind 35 år i træk? Der skal gerne være en nogenlunde forståelig vej frem mod en profitabel forretning,« uddyber han.

Derudover udpeger chefstrategen et par generelle tips til aktiekøb. For det første bør investorer kigge på virksomhedens produkt.

»Jeg synes helt generelt, at man udelukkende skal vælge at investere i noget, man selv forstår. Virksomheden skal gerne tilbyde en fornuftig, konkret løsning,« lyder rådet fra Henrik Drusebjerg.

Desuden bør man som investor overveje ledelsen i virksomheden. Det er eksempelvis værd at se på, om direktøren har en track record fra tidligere stillinger, der viser, om vedkommende er kompetent eller ej.

