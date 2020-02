Chefstrateg: Her kan der være penge at hente

Hvor er der afkast at hente?

»Problemet er, at den bedste historie ligger i USA. Det er bare også det dyreste historie. Amerikanske aktier ligger i den høje ende.«

Det vurderer Henrik Henriksen, der er chefstrateg i pensionsselskabet Velliv i mandagens udgave af Millionærklubben.

Han tror, at amerikanske aktier vil performe i 2020, fordi der stadig er et 'ok' vækstmomentum, og fordi USA har en meget venligsindet centralbank.

»Når jeg kigger længere frem, ser potentialet i Europa og emerging markets bedre ud, fordi der har vi en prissætning, der er på gennemsnit med de sidste 30 år. Når vi taler om dyre aktiemarkeder, er det hverken Europa, Japan eller Emerging Markets,« udtaler Henrik Henriksen.

Hvis man synes, at det er svært at placere sine penge, fordi 'alting virker dyrt', er det ikke rigtigt, mener han.

»Aktier uden for USA er ikke specielt dyre. De kan godt være risikable, for hvis USA falder, falder de også. Vi har en lille fidus til aktiemarkederne uden for USA, fordi der er noget valuation dér. Emerging markets er kommet rigtig dårligt ind i året. De var superstærke i december, men ligesom råvarer faldt de også med udbruddet af coronavirus. Emerging market kunne godt være noget, som man skulle kigge mod, fordi den dag, hvor vi ikke længere taler coronavirus, vil der nok komme et rebound,« forklarer han.

