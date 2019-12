Coca-Cola får kritik for dets reklamer: Det er en 'alvorlig bekymring'

Læskedrik-giganten Coca-Cola bliver nu kritiseret for at forsøge at overbevise teenagere og mødre om, at selskabets sukkerholdig drikke er sunde.

Det sker efter, at organisationen The International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH ) har set en række interne dokumenter fra to Coca-Cola-reklamekampagner - en fra OL i 2016 og en kampagne fra 2013, fortæller CNN Business.

Her fandt man angivelig frem til, at selskabet forsøgte at ændre opfattelsen af dets produkter.

Den store mængde børn, der modtager reklamerne er en 'alvorlig bekymring' ud fra et sundhedsmæssigt samfundsynspunkt, lyder det i rapporten fra organisationen.

Kritikken skal ses i lyset af den stigende bekymring for, at sodavand bidrager til overvægt blandt børn.

Et studie har ifølge tv-stationen vist, at 250 millioner børn i skolealderen og teenagere vil høre under kategorien 'fede' i 2030.

Gary Ruskin, der er medforfatter på rapporten samt direktør i organisationen, udtaler ifølge CNN, at de interne dokumenter viser, at Coca-Cola 'forsøgte at udnytte PR til at manipulere teenagere til at tro, at sukkerholdig sodavand er sunde, når det i stedet øger risikoen for fedme, diabetes og andre sygdomme'.

Coca-Cola fremhæver over for CNN, at selskabet arbejder for at mindske mængden af sukker i dets produkter:

'Hos Coca-Cola anerkender vi, at for meget sukker ikke er godt for nogen. Det er derfor - verden over - at vi har reduceret mængden af sukker i vores produkter og tager andre skridt for at hjælpe folk med at reducere deres sukkerindtag,'

Selskabet fremhæver samtidig, at det har en politik om ikke at målrette reklamer mod børn under 12 år, og at alle reklamer bliver lavet, så de passer ind efter den politik.

