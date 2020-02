Corona-rygte får markedet til at reagere

Er der et gennembrud på vej i indsatsen mod coronavirussen?

Det er der ubekræftede forlydender om, og alene rygterne har sat gang i bevægelserne i de amerikanske futures og oliepriserne. Det skriver CNBC.

Flere internationale medier - heriblandt Wall Street Journal - henviser til, at kinesisk tv (China Global Television Network, red.) omtaer et forskerhold på Zhejiang University, der er på sporet af to lægemidler, der kan bruges til at bekæmpe coronavirussen.

Uafhængigt af det melder britiske Sky News også om, at en forsker i Storbritannien var på vej til at skabe en vaccine. Hvis det viser sig at holde stik, skal midlet dog først testes på dyr, inden det skal testes på mennesker, skriver avisen.

Det er professor Robin Shattock fra Imperial College London, der har udtalt, at hans forskerhold er på et stadie, hvor man kan teste en vaccine på dyr.

Det kan ske så tidligt som i næste uge, skriver avisen, mens test på mennesker kan ske til sommer, hvis der er penge til det.

Det skal dog understreges, at ingen af meldingerne er blevet bekræftede, men alene forlydenderne har været nok til at få markederne til at reagere.

I skrivende stund har virusudbruddet kostet 490 mennesker livet, mens antallet af smittede er oppe på flere end 24.000.