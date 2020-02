Credit Suisse-topchef trækker sig efter skandale

Credit Suisse-topchef Tidjane Thiam trækker sig.

Det sker i en tid, hvor banken stadig kæmper med eftervirkningerne af den skandale, der ramte banken sidste år. Det skriver Bloomberg.

Den store investeringsbank har selv tidligere fastslået, at skandalen har skadet bankens ry.

Den schweiziske investeringsbank havde angiveligt fået detektiver til at undersøge, om bankens tidligere chef for formueforvaltning, Iqbal Khan, forsøgte at 'stjæle' Credit Suisse-ansatte eller kunder med over til sin nye arbejdsgiver, konkurrenten UBS.

Her ses topchefen Tidjane Thiam, som har været tilknyttet investeringsbanken siden 2015. Foto: Jason Lee Vis mere Her ses topchefen Tidjane Thiam, som har været tilknyttet investeringsbanken siden 2015. Foto: Jason Lee

Han bliver 14. februar erstattet af Thomas Gottstein, der i øjeblikket leder bankens aktiviteter i Schweiz.

CNBC beretter, at et advokatfirma har undersøgt, hvorvidt Tidjane Thiam havde kendskab til spionskandalen, og at firmaet ikke havde fundet noget bevis på, at Iqbal Khan blev overvåget.

Det var angiveligt bankens driftsdirektør, Pierre-Olivier Bouee, der havde beordret overvågningen af den afgående chef, skriver CNBC.

Credit Suisses bestyrelsesformand, Urs Rohner, undskyldte i oktober 2019 for de forkerte overvågningshandlinger, som har gjort 'alvorlig skade på bankens renommé', skriver CNBC.

