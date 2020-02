Dansk aktie får løftet kursmål af finanshus med over 50 pct.

Finanshuset Exane BNP Paribas løfter det langsigtede kursmål for en aktie i Coloplast med 56 pct.

Kursmålet er hævet til 900 kr. fra 576 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

I samme omgang fastholdes den neutrale anbefaling.

Trods det markante løft af kursmålet, ligger Exanes langsigtede vurdering mere end 9,5 pct. under den aktuelle kurs for en aktie i medicokoncernen.

Onsdag middag stiger en aktie i Coloplast med 1,7 pct. til 996,20 kr.

Tidligere på måneden hævede finanshuset Berenberg kursmålet for Coloplast til 800 kroner.

Det skete imidlertid for at afspejle de lave renter, og betød også, at man hos finanshuset så en 'betydelig nedadrettet risiko' for aktiekursen. Det kan du læse mere om her.

Læs også: Se listen: Her er 64 stærke udbytteaktier

Læs også: Analytiker: 'Vi har endnu ikke set det værste'

/ritzau/FINANS