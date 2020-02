Dansk aktie får løftet kursmålet med 25 pct

Nordea har skruet gevaldigt op for sit langsigtede kursmål for NKT-aktien. Det er blevet løftet til 200 kr. fra 160 kr. - altså et løft på 25 pct. - fremgår det af data tirsdag fra Bloomberg News.

Banken ser dermed et stigningspotentiale på omkring 17 pct. for NKT-aktien, der mandag faldt 0,8 pct. til 170,50 kr.

Anbefalingen er da også "køb" af aktien, som i år er steget 6 pct.

Alm. Brands chefstrateg Michael Friis-Jørgensen har tidligere udtalte sig om aktiekursen i den danske kabelkoncern og påpeget, at der var noget, der ikke stemte.

Læs også: 5 aktier til 2020: 'Jeg er helt vild med den aktie'

»Vi kan ikke købe Ørsted til 600 kr. eller Vestas til 630 kr. og tro på den fremtid, uden at tro på det, som firmaer som NKT laver, fordi der skal kabler ud for at binde det hele sammen,« udtalte han dengang.

»Der er en gylden fremtid forude. Spørgsmålet er bare, om NKT når derhen. Vi skal ikke glemme, at NKT lever på bankernes nåde. Photonics-værdien og værdien af NKT's kabellægningsskib afgør, om bankerne kan kalde lånet hjem, som selskabet ellers på ingen måde har mulighed for at betale for,« udtalte Michael Friis Jørgensen.

Det kan du læse mere om det her.

Læs også: Ekspert: Derfor er Facebook-aktien spændende

Læs også: Privatinvestor: Disse aktier går jeg efter

Her er den seneste udgave af Millionærklubben.

/ritzau/FINANS