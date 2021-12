Dansk aktie kaldes fremtidens vinder - ser et brag af kurs-rebound for sig

Vestas-aktien har haft et udfordrende 2021.

Der er dog en chance for, at aktien skyder i vejret på kort sigt, vurderer Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos Artha Kapitalforvaltning. Han har længe talt varmt for den danske vindmølleproducent, men også fremhævet, at selskabet er løbet ind i flere udfordringer i 2021.

»Kortsigtet kan der ligge et brag af en »rebound-case«, men det kan også være en faldende kniv, man forsøger at gribe,« lyder det fra Lars Hytting.

Udfordringerne ses delvist afspejlet i kursudviklingen. Sidens aktien toppede i kurs 312 i begyndelsen af januar, er vind-aktien faldet tilbage til kurs 218. Det svarer til et fald på mere end 30 pct.

Lars Hytting hæfter sig ved, at der er begyndt at tikke ordrer ind hos Vestas, men at markedet stadig er skeptisk over for udviklingen. Nyhedsflowet skal for aktiechefen at se være mere positivt for at undgå skepsis fra markedet. Lars Hytting holder dog fast i, at det danske selskab rummer et kæmpe potentiale.

»For god ordens skyld, langsigtet er Vestas er af de bedste investeringer, en af fremtidens vindere,« lyder det fra aktiechefen.

Han har tidligere fremhævet Vestas-aktien som en af de tre aktier, som han ville turde satse på i porteføljen på helt langt sigt.

»Jeg ved godt, at der er stigende konkurrence fra for eksempel vand- og solenergi, men Vestas er i mine øjne den bedste udvikler af vindmøller og vil også blive ved med at være det. De vil sandsynligvis blive ved med at være markedsledende fremover,« udtalte Lars Hytting i den forbindelse.

