Dansk aktie på Jefferies' topliste over anbefalede aktier

Demant er sat på Jefferies' liste over anbefalede aktier, "Franchise Picks", hvor finanshuset ser anderledes på tingene end den øvrige analytikerskare.

Listen indeholder ti aktienavne, hvor af de ni af dem er nye - heriblandt altså den danske producent af høreapparater.

- Vi er købere af Demant, da selskabet er velpositioneret til at levere øget vækst i 2020, hvilket vil drive øget indtjening og en revurdering af kursen, hedder det i en kommentar.

Listen med de ti anbefalinger med "høj overbevisning" udmærker sig ifølge Jefferies ved, at det er anbefalinger, hvor finanshuset ikke følger flokken af analytikere.

- Hvor er vi anderledes? Efter cyberangrebet er markedets bekymringer for en fortsat effekt i 2020 overdrevne. Vi er 6-7 pct. over konsensus i relation til indtjening per aktie i 2020 og 2021.

Jefferies gennemfører løbende sin egen rundspørge til audiologer, som sælger høreapparaterne og tilpasser dem til kunderne, og den seneste analyse viser, at Demant har de førende premiumprodukt i markedet.

Finanshuset peger også på, at lanceringen af Demants nye produkter var vel undervejs, da koncernen blev hacket, men at selskabet har været tilbage i normal drift siden november.

- Vi mener, at selskabet er stærkt positioneret til at genvinde vækstmomentum gennem 2020 med den opfriskede portefølje.

Næste trigger for kursen i Demant vurderes at være årsregnskabet, som lægges frem den 4. februar.

- Offentliggørelsen af guidance for 2020 kan føre til en forbedret stemning og revision af konsensusindtjeningen.

Anbefalingen af Demant er derfor - naturligvis - "køb", mens kursmålet for aktien er sat til 230 kr. Det indikerer et potentiale på godt 7 pct. i forhold til lukkekursen torsdag i 214,50 kr.

Ud af 25 analysehuse har 17 af dem en neutral anbefaling, mens kun tre er positive, og to er negative, ifølge Bloomberg News. Det gennemsnitlige kursmål ligger i 201,26 kr., hvilet peger på et minus på 6 pct.

Af de ti navne blandt Jefferies' "Franchise Picks" er det kun Anglo American, som har fået genvalg.

/ritzau/FINANS