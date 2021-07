Dansk kapitalforvalter om to danske aktiefavoritter: 'Der er ved at ske noget'

Der er i al stilhed ved at ske noget i to af Danmarks grønneste aktier.

Det vurderer Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos kapitalforvalteren Artha Kapitalforvaltning, om vindmølleproducenten Vestas og energikæmpen Ørsted. Artha Kapitalforvaltning forvalter samlet set for op mod 15 mia. kr. og fokuserer især på danske og nordiske aktier. Den langsigtede kapitalforvalter var derfor også blandt dem, der samlede op i de to sønderbombede grønne aktier, efter deres brutale fald tidligere i år. Det kan du læse om her.

»Nu er det, som om at begge aktier stille lægger afstand fra bundniveauerne. Det virker som om, at markedet har accepteret, at Vestas ikke har nedjusteret, mens det stadig er en risiko for Ørsteds vedkommende,« udtaler Lars Hytting.

Vindmølleproducenten Vestas og energiselskabet Ørsted opererer begge inden for alternativ energi, og selskaberne har på sin vis fulgt hinanden i tykt og tyndt igennem 2020 og 2021.

»Begge aktier havde et fantastisk 2020, men blev slagtet i 2021, inden de ramte nogle bundniveauer. De har siden haft markedet lidt imod sig,« udtaler Lars Hytting og tilføjer:

»Sidste år blev der købt ind med arme og ben i de to aktier, men i år har der været tvivl om, at selskaberne var så stærke, som man gik og troede.«

For Vestas viser en kursgraf, at aktien tidligere i år blev handlet op i kurs 312 kr., hvorefter aktien dykkede for at ramme en bund i midten af juni omkring kurs 215. Vestas ikke kom i mål med hensyn til ordreindgangen i første kvartal, og derfor har markedet frygtet, at man heller ikke nåede i mål i andet kvartal. Det skabte en frygt for, at vindmølleproducenten ville komme med en nedjustering, forklarer Lars Hytting. Du kan klikke på linket i 'Vestas' og se aktiekursens udvikling

»Der har været en frygt eller tro på, at Vestas ville nedjustere, hvilket har bidraget til at sende aktien ned. Folk har tvivlet på, om Vestas kunne nå i mål med hensyn til ordregangen i andet kvartal, og markedet har værdiansat aktien ud fra, at der har luret en nedjustering.«

Han hæfter sig ved, at den danske vindmølleproducent kom i mål i forhold til ordreindgangen andet kvartal, og at Vestas-aktien i løbet af juni har oplevet en pæn stigning på kort tid.

»Der skete det i midten af juni, at Vestas begyndte at annoncere nogle ordre, der viste, at man stadig var med i kapløbet. Nu er det så småt gået op for skeptikerne, at Vestas er her stadig, og at sandsynligheden for en nedjustering mindre og mindre,« udtaler Lars Hytting.

For Ørsted har det været en anden, men lignende historie. Ørsted-aktien ramte en bund omkring kurs 840 i juni, hvor kapitalforvalteren da også købte op i energiaktien. Ørsted-aktien var simpelthen blevet for billig, forklarer aktiechefhandleren.

»Der har været en frygt for, at Ørsted ville blive overhalvet af konkurrenterne. Det bunder i, at der næsten er gået to år, siden Ørsted sidst vandt et udbud, men forløsningen kom så 30. juni i år, og siden er aktien kørt pænt op fra kurs 840 til kurs 951.«

Markedet har tvivlet på, om Ørsted kunne være med længere, og om Ørsted var ved at blive overhalet af olieselskaber med dybe lommer. Derfor havde auktionssejren en utrolig stor signalværdi, lyder vurderingen fra Artha Kapitalforvaltning.

»Det giver en tro på, at der kommer flere udbudssejrer. Ørsted har gennemgået en stor transformation og er et selskab, som tjener masser af penge, fordi de har en god forretningsmodel. Modellen er kun blevet skarpere for hver gang, at man er kommet ind til kernen, der er havvind. Det er en toptrimmet virksomhed, men man har bare ikke markedet for sig selv, som man havde for sig selv for bare nogle år siden,« udtaler Lars Hytting.

»Olieselskaber med sorte oliepenge forsøger at tjene grønne penge, hvilket vi eksempelvis senest så med Shell.«

Han vurderer, at markedet er ved at genskabe troen på Vestas, hvor det om at hive ordre hjem, og på Ørsted, der skal vinde flere udbud.

