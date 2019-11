Dansk milliardær gik ind i kæde: Nu runder de 2 milliarder i omsætning

Butikskæden Normal, der sælger basisvarer som vaskepulver, sæbe og plejeprodukter, kom ud af regnskabsåret 2018/19 med 50 pct. vækst i omsætningen til 1,9 mia. kr.

Medregner man salget for de øvrige lande, som Normal også er til stede i, passerer kæden 2 mia. kr. i omsætning.

Det skriver Børsen, der har talt med Torben Mouritsen, som er både stifter, medejer og administrerende direktør i Normal.

- Jeg er rigtig glad for udviklingen. Vi har en organisation, der er enormt fokuseret på, at vi driver en god forretning, og at vi lykkes med de ting, vi sætter os for. Vi er stadig ydmyge, men vi tillader os også at nyde den tur, vi er på, siger han til avisen.

Butikskædens vækst i regnskabsåret skal blandt andet tilskrives, at Normal i perioden har åbnet 74 butikker. Men omsætningen i de eksisterende butikker, like-for-like-salget, stiger ligeledes.

Normal, der i 2016 fik Anders Holch Povlsen som hovedaktionær, landede i 2018/19 et overskud efter skat på 51 mio. kr.

Holck Poulsen-familien havde ifølge Berlingske en formue på 56,2 milliarder kroner i oktober 2019.

Læs også: Ekspert: Her ser vi profit i aktiemarkedet

Læs også: Banker: Ser mulig vending for europæisk økonomi i 2020

/ritzau/FINANS