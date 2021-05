Dansk pensionskæmpe: Aktierne er dyre, men markedet kan sagtens stige 20-30 pct. endnu

»Selvom aktierne på visse parametre ser dyre ud nu, kan aktiemarkedet som helhed sagtens stige 20-30 pct., inden næste recession.«

Det vurderer Philip Jagd, der er aktiechef hos en af landets allerstørste pengetanke, Sampension, der i årsrapporten for 2020 opgør de samlede aktiver til 295 mia. kr.

»Hvis man bare tager forventningerne til indtjeningen de næste 12 måneder og tager højde for de lave renter, der løfter nutidsværdien af fremtidig indtjening, så vil jeg mene, at markedet er 15-20 pct. for højt nu. Det har vi kun set et par gange historisk, altså at markedet har været så meget foran fundamentalerne,« udtaler Philip Jagd og fortsætter:

»Det er dog på et tidspunkt, hvor selskabernes indtjening – målt på forward EPS (forkortelse for indtjening pr. aktier, red.) – er lige omkring trenden – måske endda lidt under. Det står i modsætningen til niveauet inden coronaudbruddet, hvor indtjeningen lå over trend.«

Det betyder for aktiechefen, at der er et potentiale fremadrettet til at vokse indtjeningen med trend plus noget, fordi markedet historisk bevæger sig over trend inden næste recession.

»Det betyder, at der kan være 20-30 procents afkast i aktiemarkedet, inden vi får næste recession. Derfor er det måske meget rimeligt, at markedet er lidt dyrt nu, men det gør også value-aktierne ekstra interessante fordi deres potentiale nok er større,« udtaler han.

Hos Sampension har man længe fokuseret på value-aktier. Da investorer i løbet af 2020 sendte en lang række vækstaktier mod månen, valgte man hos Sampension at købe op aktier, som andre flygtede ud af, da markedet kollapsede i foråret 2020.

»Vi kiggede efter sektorer, der ikke var priset så optimistisk som andre dele af markedet og med cyklisk potentiale. Her stod for eksempel den europæiske bilsektor ud som enormt spændende,« udtaler Philip Jagd.

Porteføljen blev over sommeren lastet med cykliske sektorer og value-selskaber alt i mens buzzword som ‘disruption’ og ‘digitalisering’ gjorde tech- og elbilsaktier til himmelstormere.

Den store vending i value-aktierne – målt på MSCI Value-indekset – skete imidlertid først få dage efter det amerikanske præsidentvalg – 6. november 2020. Rotationen over mod value-aktier fortsatte for alvor 12. februar 2021, hvor inflationsfrygt og udsigten til stigende renter ramte aktiemarkedet.

Jeg tror, at man skal begynde at fare med lempe i de cykliske segmenter Philip Jagd

Satset på value sendte derfor Sampension nedad på afkasttabellen i 2020, men Sampension holdt fast. Det høster landets fjerde største pensionsselskab nu frugterne af.

Value-aktierne er siden årets begyndelse steget godt 13 pct., mens vækstaktier – målt på MSCI World Growth-indekset – er steget 7,4 pct. Til sammenligning er Sampensions portefølje oppe med mere end 10 pct. i år. Fra midten af februar har særlig value-aktierne kørt godt. De er siden 12. februar i år steget 8 pct., mens vækstaktierne er steget knap 2 pct.

Hvad så nu? Sampensions aktiechef hører usædvanligt enslydende råd fra investeringsbanker og strateger, når han søger inspiration hos dem.

»De peger alle sammen de samme steder hen, nemlig industri, energi, råvarer og finans,« fortæller aktiechefen.

»Men når jeg ser på tingene så er mange af disse segmener allerede kommet utroligt lang. Bilsektoren i Europa er for eksempel steget 50-60 pct. mere end globale aktier, og jeg tror, at man skal begynde at fare med lempe i de cykliske segmenter,« siger Philip Jagd.

Aktiechefen har valgt at justere porteføljen hos Danmarks fjerdestørste pensionskasse, men ikke i retningen af rådene.

»Jeg bryder mig ikke om, at historien er så enslydende, og jeg begynder at få svært ved at regne de aktuelle priser hjem i mange cykliske sektorer. Derfor har jeg droslet ned for de cykliske væddemål og lagt porteføljen tættere på markedsneutral, ligesom vægtningen i porteføljen også er blevet mere neutral,« fortæller Philip Jagd.

I stedet afsøger aktiechefen investeringsmuligheder andre steder i aktiemarkedet. Han er for eksempel lun på Brasilien, der er usædvanligt lavt prissat i forhold til andre regioner og som ifølge ham bør få medvind fra en stærk global råvarecyklus og store investeringsplaner i både USA og Kina i for eksempel grøn infrastruktur.

Han har tidligere beskrevet, hvorfor han fremadrettet ser et potentiale i valueaktier frem for vækstaktier. Det kan du læse mere om her.

