Danske Bank advarer mod kursfald - nu sker det måske snart igen

Der er risiko for, at dele af aktiemarkedet kastes ud i kraftigere kursbevægelser på fredag.

»Der tegner sig et mønster imellem et såkaldt optionsudløb og større kursudsving på aktiemarkedet,« påpeger Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Vi nærmer os nemlig den tredje fredag i måneden, og her kan optionshandlen få betydning for udviklingen i både aktieindeks og enkeltaktier. Han mener at kunne se et særligt mønster, hvilket han blandt andet har beskrevet i det store anerkendte finansmedie, Wall Street Journal. Vi taler om, at der den tredje fredag i måneden er såkaldt udløb på optioner. En option gør det muligt at købe eller sælge et aktiv til en fastlagt kurs i en bestemt periode eller dato. Sådan en dato har vi fredag. Du kan læse mere om optioner her.

»Der har de sidste fem gange været et sammenfald imellem optionsudløbet og større udsving på aktiemarkedet end normalt. Derfor gælder det om ikke at blive bange, når kursudsvingene bliver større, og der kommer fokus på Frygtens Indeks,« påpeger han. Frygtens Indeks - også kaldet Vix-indekset - bruges som en frygtmåler for stemningen i aktiemarkedet. Det kan du læse mere om her.

Han understreger, at det ikke sikkert, at der er en sammenhæng imellem optionsudløbet og kursfaldene, men kalder sammentræffet »meget påfaldende«. Udsvingene kan ifølge ham skyldes, at når optionerne udløber, så skal nogen betale en pris – også kaldet optionspræmien. Derfor har nogle investorer en bestemt interesse i at presse kursen på et givent aktiv et bestemt sted hen.

Her ses en graf over udviklingen i Frygtens Indeks, der bruges som en frygtmåler i markedet. Foto: Danske Bank Vis mere Her ses en graf over udviklingen i Frygtens Indeks, der bruges som en frygtmåler i markedet. Foto: Danske Bank

»Der kan der være nogle i markedet, der forsøger at presse prisen på en aktie, så de ikke skal betale så meget eller ender med at stå mere gunstigt i optionsudløbet,« udtaler Lars Skovgaard Andersen og fortsætter:

»Udsvingene er sket henover udløbet, men jeg synes, at det er påfaldende, at det har været sådan de sidste fem gange. Derfor er der en risiko for, at man som investor kan opleve det samme fredag, så tæl lige til 10, inden du trykker på salgsknappen, for der kan være en midlertidig, teknisk forklaring til kursfaldene.«

Han påpeger samtidig, at der kan opstå købsmuligheder på sådanne tidspunkter.

»Det er stadig det langsigtede og det fundamentale, der bør tælle, når du går ind i en aktie, og du skal generelt ikke vente på at tingene falder, inden du køber. Men her kan der være en teknisk forklaring, du kan udnytte.«

»Det her er for feinschmekerer, der kan vinde på, at andre ikke ved, hvorfor tingene falder. Det er noget, som burde stå på side 2 i alle investorernes almanak, og som du kan udnytte, når andre er bange for, hvad der sker på markedet,« lyder det fra investeringsstrategen, der tilføjer:

»På side 1 står de fundamentale ting, som du skal have styr på om investering, for eksempel at vækst driver selskabernes indtjening, eller at man skal fokusere på selskabernes værdiansættelse, når man handler aktier.«

Her ses en graf over mulige opsamlingsmuligheder, hvis man havde købt op på dykket, når aktierne faldt. Foto: Danske Bank Vis mere Her ses en graf over mulige opsamlingsmuligheder, hvis man havde købt op på dykket, når aktierne faldt. Foto: Danske Bank

Han påpeger samtidig, at udsvingene kan skabe en dominoeffekt i markedet, fordi nogle investorer arbejder med risikobudget, hvor 'volatilitet', der er et andet ord for 'kursudsving', har betydning for, hvor meget risiko de må tage.

»Når volatiliteten stiger, kan de her investorer blive tvunget til at sælge ud af deres portefølje, hvilket kan øge til nervøsiteten og give yderligere kursfald og ekstra pres på aktierne,« forklarer Lars Skovgaard Andersen.

