Danske Bank tjente 15,1 mia. - fastholder udbyttet

Danske Bank opnåede et resultat på 15,1 mia. kr. for 2019.

Det oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse.

Resultatet var som forventet og påvirket af en række éngangsforhold, lyder det fra administrerende direktør Chris Vogelzang i forbindelse med det netop udsendte regnskab.

»De finansielle resultater for 2019 var som forventet. Der var god kundeaktivitet i Danmark, særligt på grund af lånekonverteringer. Der var også en god kundeudvikling og udlånsvækst på tværs af vores andre kernemarkeder. De lave renter, pres på marginalerne, højere nedskrivninger samt øgede omkostninger, hovedsageligt på grund af investeringer i compliance og aktiviteter på anti-hvidvaskområdet, påvirkede resultatet negativt.«

»Derudover var regnskabet både positivt og negativt påvirket af en række ekstraordinære forhold, men alt i alt er vores resultater fortsat under pres. Vi er kommet godt i gang med den plan, der skal gøre os til en bedre bank for alle interessenter og opfylde vores målsætninger for 2023. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes en forenkling af vores produktudbud, fremskyndelse af digitalisering på områder, der er særligt vigtige for vores kunder, samt øget omkostningsdisciplin på tværs af koncernen,« lyder det fra Chris Vogelzang.

Chris Vogelzang fremhæver, at banken har defineret en række mål for bankens bidrag til omstillingen til en grønnere økonomi samt dens egne bestræbelser på at blive en mere 'mangfoldig og inkluderende arbejdsplads', hvor der med bankens ord er et større fokus på 'kunder og compliance'.

»Dette er blot de første af mange skridt, vi vil tage i de kommende måneder og år.,« lyder det fra topchefen.

Banken oplyser, at egenkapitalforrentning var på 9,6 pct. Derudover har Danske Bank stadig en ambition om at udbetale 40-60 pct. af årets resultat.

Derfor har bestyrelsen indstillet, at der for 2019 udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr. aktie. Det svarer til 49 pct. af det rapporterede resultat.

2019 i forhold til 2018

Sådan beskriver bankens forgangne år.

'Året var præget af vanskelige markedsvilkår, fortsat faldende renter, en mindre forværring af de makroøkonomiske forhold og fortsat stærk konkurrence på alle markeder. Kundeaktiviteten var imidlertid fortsat på et godt niveau, og på de fleste nordiske markeder var der vækst i udlånet blandt andet på baggrund af vores partnerskabsaftaler. Omkostninger relateret til regulatoriske krav og compliance fortsatte med at stige, ligesom en forventet stigning i nedskrivninger på udlån påvirkede resultatet negativt.'

Danske Bank-koncernen opnåede for 2019 et resultat efter skat på 15,1 mia. kr. mod 15,2 mia. kr. i 2018.

Resultatet var ifølge banken som forventet og påvirket af en række éngangsforhold vedrørende blandt andet nedskrivning af goodwill, salgene af Danica Pension i Sverige og LR Realkredit A/S samt en positiv regulering af udskudt skat.

'Vores resultater er fortsat under pres, men den underliggende forretning er solid med udlånsvækst og høj kundeaktivitet.' oplyser banken.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,6 pct. mod 9,8 pct. i 2018. Indtægter i alt udgjorde 45,0 mia. kr., svarende til en stigning på 1 pct. i forhold til 2018.

Opdateres...